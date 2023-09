Pour soigner les blessures mentales des soldats qui ont enduré la guerre en Ukraine, une solution inattendue a émergé : les animaux. L’association Breaking the Chains, déjà connue pour son engagement envers nos amis à quatre pattes à travers l’Ukraine, lance désormais un programme de réadaptation visant à aider les soldats ukrainiens souffrant de syndrome post-traumatique.

Une vie à sauver celle des animaux

À sa tête se trouve Tom, un ancien soldat de l’armée britannique, dont la carrure massive contraste avec le regard attendri qu’il pose sur les animaux. Après avoir été réformé de l’armée en raison d’un syndrome post-traumatique, le destin lui fait rencontrer Gypsie, un Springer Anglais, ancien chien militaire. Gypsie apporte alors à Tom l’amour et le réconfort dont il a besoin, aidant ainsi à panser ses blessures invisibles.

C’est ce chien qui permet à Tom de retrouver un sens à sa vie. Pour lui, l’évidence s’impose : « J’ai voulu consacrer ma vie au sauvetage des animaux et les payer en retour pour ce qu’ils m’ont donné. »

Pour atteindre cet objectif, il parcourt les terrains de guerre en Ukraine à la recherche de tout animal ayant besoin d’aide : « Nous nous concentrons principalement sur les chiens et les chats pour des raisons évidentes, parce qu’il y en a beaucoup plus. Néanmoins, quand une espèce animale différente croise notre chemin et qu’elle a besoin d’aide, évidemment nous venons à son secours. »

Un centre pour se soigner mutuellement

Aujourd’hui, il souhaite mettre à profit tous ces animaux sauvés. Il a donc créé en septembre 2023 un centre à Vinnytsia, où animaux et humains traumatisés par la guerre en Ukraine se retrouvent : « Actuellement, dans le refuge, nous avons 59 chiens et 14 chats qui viennent d’Ukraine et qui résident dans nos chenils. »

Non seulement ils partagent des blessures similaires, infligées sur les mêmes champs de bataille, mais ils partagent également une compréhension mutuelle : « Le pouvoir des animaux est astronomique. C’est vraiment une chose magnifique. » explique Tom, le sourire aux lèvres, « C’est phénoménal, au point où les vétérans nous ont dit que pendant leur séjour au refuge, ils n’ont ressenti aucune douleur. ».

Pour Tom, c’est sûr, les animaux sont des pansements pour les douleurs physiques psychologiques. Et c’est dans cet espace de confiance et de réconfort que les animaux et les vétérans se comprennent et se soignent mutuellement. Tout comme Tom et Gypsie.

Une interview à retrouver en tête de cet article.