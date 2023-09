Lily est fière. Elle peut souffler après son premier défilé de mode. La Clermontoise d’origine a toujours eu le goût de la mode. Mais après des études dans le design de costume, elle a décroché. « Je me suis rendu compte que c’était trop scolaire et que j’avais besoin de développer ma créativité et mon univers », confie-t-elle. Après avoir arrêté quelque temps l’école, à 21 ans, elle a fini par intégrer Casa93Mirail. Une école de mode gratuite, écolo et inclusive, toute nouvelle à Toulouse. Comme elle, treize autres passionnés, surmotivés, ont rejoint l’aventure. Des profils aussi différents que singuliers, issus du Mirail directement ou d’ailleurs. Ils ont en commun de ne pas pouvoir se permettre de payer 8.000 à 13.000 euros pour une école de mode.

Ces petites mains ont imaginé, dessiné, puis confectionné des modèles upcyclés grâce à des dons de vêtements et de matières premières d’entreprises locales. Puis ils ont monté tout un défilé en seulement une année. Partie de rien, leur première collection a été présentée les 1er et 14 septembre, au château de la Reynerie puis au pied des Galeries Lafayette.

Près de 300 personnes ont assisté au défilé de la promotion dans le château de la Reynerie à Toulouse. - © Jean-Marc Haedrich

Devant plus de 300 personnes, les élèves ont pu exprimer leur monde. Cette collection a été baptisée Mycélium pour « symboliser la régénérescence de la nature, tout comme la renaissance de leur futur ». « C’est un véritable travail d’équipe où chacun trouve sa place. Par exemple, je me suis plus investie dans le graphisme et l’image tandis que d’autres se sont concentrés sur la conception », explique Marie, 21 ans, venue tout droit du Pays basque pour recommencer ses études de zéro.

« On est pris pour de vrais professionnels, on nous fait confiance »

Aucun d’entre eux n’a de diplôme, parfois même pas le bac. Leur point commun : l’envie de réussir et de travailler dans le monde de la mode et de l’image. « Ce n’est pas une école de mode à proprement parler. Nous sommes là pour permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans, en difficulté de se réinsérer et de trouver leur place en société », développe Nadine Gonzalez, la fondatrice des Casa93. « On n’est pas pris pour des bébés mais pour de vrais professionnels, on nous fait confiance. Après un premier cycle de formation de base, on a été totalement libre de créer, de se trouver chacun et de fonder notre collection », s’enthousiasme Marie.

Tout le long de l’année, des élèves ont pu profiter d’une dizaine de collaborations pour découvrir tous les pans du métier et répondre à de nombreux défis : tri chez Emmaüs, prochaine collection « capsule » [éphémère] avec le Stade toulousain ou encore avec Mugler. « On veut les mettre en condition réelle pour qu’après cette année, ils sachent ce qu’ils veulent pour l’après : créer son entreprise, faire des stages, continuer les études. C’est un tremplin pour l’après. On leur donne les clés, ils en font ce qu’ils veulent après », enchaîne Anne Péchoux, coordinatrice générale de Casa93Mirail.

Une expérience humaine avant tout

Pour Lily, ce sera certainement le cinéma. « J’ai adoré travailler sur la scénographie du défilé, la vidéo et l’image et j’aimerais approfondir tout ça grâce à des stages ». Marie suivra un peu le même chemin. « J’aimerais intégrer l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre en Belgique et recommencer mes études ». Ces jeunes, « un peu perdus » au départ, ont maintenant un nouvel atout dans leur manche.

« En une année, on les voit totalement se transformer… Il y avait une jeune fille, très timide, incapable de s’imposer. Au fur et à mesure, grâce à la dynamique de groupe et au travail d’équipe, elle a trouvé sa place et s’est épanouie », se réjouit la fondatrice de l’école. « Ici, on a le droit de faire ce que l’on veut et de trouver notre univers sans être étouffés par des codes de la mode. C’est une expérience humaine incroyable, on en ressort vraiment grandi », confirme Lily.

A la nouvelle rentrée d’octobre, Casa93Mirail pourra de nouveau compter sur Marithé et François Girbaud, les parrains, mais également sur la marque toulousaine Stella et Suzie pour accompagner les 14 nouvelles recrues.