Coup de théâtre dans l’histoire de l’urbanisme toulousain. Toulouse Business School (TBS), prestigieuse école de commerce de la Ville rose, renonce à construire son méga campus de 30.000 m2 dans son berceau historique du quartier Compans-Caffarelli. Alors que les premiers coups de pioche devaient être donnés cet été, le groupe TBS Education, dont la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI) est actionnaire à 99 %, annonce ce vendredi « mettre fin » au projet. Les raisons de cet abandon ? Une « hausse générale des coûts », engendrée notamment par « la crise sanitaire, des contraintes législatives, la Guerre en Ukraine, l’envolée des taux d’intérêt », énumère la direction dans un communiqué.

Lancé en 2018, le vaste projet était estimé à 120 millions d’euros. Il se chiffre désormais à 200 millions, sans compter les cinq ans de retard pris sur le calendrier. Des « paramètres qui le rendent irréalisable » en l’état.

Le maire prend acte avec « déception »

Les 6.000 étudiants peuvent oublier les visuels diffusés, et qui resteront au stade d’images de synthèse. L’établissement va trouver pour eux « des solutions immobilières plus responsables et rationnelles à Toulouse ». Et surtout, le quartier Compans-Caffarelli qui devait être totalement modifié par cette opération immobilière d’ampleur, avec notamment la destruction du Petit palais des Sports, va devoir se réinventer à nouveau.

Prévenu en amont de ce coup de tonnerre, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse métropole, prend « acte avec déception du choix de TBS Education de ne pas aller au bout du projet ». L’édile indique que la collectivité reprendra le dialogue avec l’établissement « pour l’épauler dans un autre projet quand il l’aura défini sur de nouvelles bases » La mairie va aussi et surtout « réfléchir à l’avenir » avec « les associations impliquées dans la vie du quartier », les clubs sportifs notamment.