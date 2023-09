Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour les salariés, la hausse des prix devrait à peine être compensée en 2023. Les augmentations de salaire sont en effet attendues à 4,5 % en moyenne cette année, d’après une enquête publiée ce jeudi par le cabinet de recrutement PageGroup. Une étude du cabinet LHH publiée fin août indiquait, elle, que la moitié des salaires en France connaîtront en 2023 une augmentation supérieure à 4,7 % et que 93 % des entreprises « ont prévu des mesures salariales » cette année. La hausse des prix à la consommation est par contre attendue à 5 % en moyenne pour l’ensemble de 2023, après 5,2 % en 2022, selon l’Insee. Une augmentation surtout sensible sur les prix des produits alimentaires (+11 % sur un an en août).

C’est jour de match pour le XV de France. Après les All Blacks, l’équipe, largement remaniée avec Anthony Jelonch comme capitaine, passe à la deuxième étape de son Mondial, ce jeudi à 21 heures à Lille. Sur le papier, les Bleus, parmi les grands favoris de la compétition, n’ont pas grand-chose à craindre des Uruguayens : en cinq participations à une Coupe du monde, la 17e nation mondiale au classement World Rugby n’a remporté que trois matchs. La rencontre ne sera toutefois pas à prendre à la légère afin de ne pas se transformer en piège. En attendant le match, notre journaliste Nicolas Camus vous explique pourquoi celui-ci est un vrai événement pour la région des Hauts-de-France, sevrée de rugby de haut niveau malgré une riche histoire avec ce sport.

Moscou et Pyongyang affichent chaque jour un peu plus leur idylle. Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de son dirigeant Kim Jong-un, actuellement en déplacement en Russie afin notamment de renforcer leurs liens sur le plan militaire. Pour l’heure, rien n’a toutefois été communiqué officiellement concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive en Ukraine. Les Etats-Unis ont tout de même exprimé leur « préoccupation » sur cette possible coopération militaire. Le Département d’Etat américain a ainsi indiqué que les Etats-Unis « n’hésiteront pas » à imposer de nouvelles sanctions le cas échéant contre les deux pays.