Une facture d’électricité en baisse de « 22,5 % en avril, de 15 % en mai, de 44 % en juin, de 40 % en août » par rapport à l’année dernière. Comment dans leur maison neuve de Nailloux, en Haute-Garonne, Caroline, Stéphane et leurs trois enfants sont-ils parvenus à ce résultat quand beaucoup d’autres versent une larme sur la « douloureuse » en ces d’explosion des coûts de l’énergie ? Le petit miracle a commencé par une journée « pluvieuse et venteuse » de fin mars, quand Stéphane, qui a la chance d’être « bricoleur » et d’avoir un toit plat, est monté sur son échelle pour poser les huit panneaux photovoltaïques commandés par la famille sur Internet. Coût de l’équipement : « 4.500 euros, livraison comprise », précise Caroline. A quoi s’ajoute le prix de quelques changements d’habitudes.

« Question de porte-monnaie »

Grâce à l’appli dans son smartphone, Caroline suit en en direct les performances de ses panneaux qui peuvent fournir en instantané jusqu’à 3.280 watts quand il fait grand beau sur Nailloux. Lorsqu’elle est en télétravail, elle déclenche ses lessives au moment où elle est sûre d’autoconsommer. La famille est aussi passée maître dans l’art de programmer le déclenchement de l’électroménager. Et, après un printemps et un été passés en mode photovoltaïque, c’est évidemment « sans regret ». Caroline l’admet, la transition énergétique du foyer a été une « question de porte-monnaie ». Dans sa nouvelle maison avec piscine et pompe à chaleur pour le chauffage, notre couple du Lauragais a voulu tout simplement éviter de plomber son budget.

Et il est loin d’être le seul. Selon les données l’Observatoire français de la transition énergétique, relayées par Enedis, le nombre d’installations solaires chez les particuliers a bondi de 77 % en France en l’espace d’un an. « On n’a jamais vu ça. La dynamique est vraiment énorme. On était déjà sur une année historique en 2022, mais là on atteint le record des records », confirme Laetitia Brottier, vice-présidente en charge de l’autoconsommation d’Enerplan, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire. Entre l’augmentation de 10 % de la facture EDF le 1er août, la multiplication des voitures et vélo électriques à recharger dans les foyers, la spécialiste ne voit pas la demande se tasser, d’autant que, pour l’instant le prix des panneaux solaires a échappé à l’inflation.

Davantage d’installateurs en Occitanie

Dans la seule Haute-Garonne, quelque 8.700 particuliers se sont convertis depuis la mi-2022, et la somme de leur production a quasiment doublé passant de 30 à 59 MW (mégawatts). « Cela fait du département, le premier de France pour la puissance photovoltaïque installée », souligne Stéphane Lesénéchal, le directeur territorial d’Enedis. Pourquoi cette performance locale encore meilleure qu’ailleurs ? « Notre département est grand et ensoleillé. Il bénéficie aussi d’une filière de distribution et d’installation qui fonctionne bien et qui permet de faire les travaux rapidement », avance le responsable. Laetitia Brottier confirme cette hypothèse. « En France, seulement 1 % des électriciens sont photovoltaïciens. Et sur les 2.000 installateurs agréés officiellement recensés, 526, soit environ un quart sont en Occitanie », explique celle qui conseille, forcément, de passer par un professionnel si on n’est pas de la partie. « Et de toujours faire établir plusieurs devis avant de signer ».

Avec leur « autopose », Caroline et Stéphane n’ont pas eu à faire jouer la concurrence. Ils se sont fiés « au bouche-à-oreille » et en particulier à Pierre, leur ancien voisin. Cet habitant de Montgeard, électricien de son état, est tombé dans le panneau bien avant que la Guerre en Ukraine n’éclate. « Le déclencheur, ça a été comme pour beaucoup la construction de notre piscine, », raconte-t-il. Des démarcheurs, il n’a retenu que les conseils de consommation et il a préféré, lui aussi, poser ses panneaux lui-même. Cumulus, créneaux pour déclencher les machines, le télétravail de son épouse facilite grandement l’optimisation des panneaux. L’économie est drastique. « Pour 4.000 euros d’investissement, notre facture d’électricité a fondu de moitié. Elle est passée de 2.000 à 1.000 euros par an », assure ce Haut-Garonnais à la fibre écolo qui récupère aussi l’eau de pluie pour faire fonctionner ses toilettes. Avec les panneaux, il vit encore plus en accord avec ses convictions. « C’est, le même sentiment que d’arroser son jardin avec l’eau d’un puits, dit-il. J’aime l’idée qu’on consomme propre, qu’il n’y a pas de charbon ou d’uranium derrière ».