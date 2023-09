Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sept mois après sa dernière visite, Gérald Darmanin revient ce mercredi deux jours en Corse et à cette occasion les sujets ne manquent pas. La position du ministre de l’Intérieur sur une éventuelle autonomie de l’île est très attendue par les nationalistes même si les maires espèrent aussi des avancées sur l’eau, les déchets et l’urbanisme. Ce mercredi, Gérald Darmanin doit s’entretenir, à partir de 16h30, avec le président autonomiste de l’exécutif Gilles Simeoni avant de participer, à Ajaccio, à une assemblée générale des maires de Corse.

Une poignée de main pour marquer l’alliance entre Pyongyang et Moscou : Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont retrouvés au cosmodrome russe de Vostotchny, dans l’Est de la Russie, selon une vidéo publiée par le Kremlin mercredi. Le président russe et le dirigeant nord-coréen vont discuter de « tous les sujets », a déclaré à cette occasion le maître du Kremlin alors qu’il était interrogé sur la possibilité que la coopération militaire y soit évoquée. Washington estime en effet que cette rencontre a pour objectif de déboucher sur un accord de vente d’armes de la Corée du Nord à la Russie pour soutenir l’offensive russe en Ukraine.

Frappée par une catastrophe naturelle qui a fait des milliers de morts, la Libye va pouvoir compter sur l’aide de la France. Paris va en effet envoyer sous « 24 à 48 heures » un hôpital de campagne pour porter secours aux populations durement frappées par des inondations dans l’est du pays. Un avion de transport militaire va également être déployé pour apporter du matériel. « Le président de la République a décidé l’envoi d’équipes d’urgence de la Sécurité civile et d’un hôpital de campagne », soit une « cinquantaine de personnels civils et militaires qui peuvent traiter 500 personnes par jour », a indiqué l’Elysée. « Les premiers personnels partiront dès ce soir (mardi) afin que tout soit opérationnel sous 48 heures », a précisé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur son compte X.