C’est une étape de plus dans l’isolement de Pissevin, à Nîmes. Depuis mardi après-midi, les bus de Transdev, délégataire du réseau Tango, ne circulent plus dans le quartier de la préfecture du Gard, théâtre d’une guerre de territoire entre trafiquants de drogue. « La déviation mise en place le jour des [précédents] tirs [dimanche], n’a pas été reconduite cette semaine. Nous ne pouvons accepter d’être sacrifiés sur l’autel de l’impuissance des autorités à faire cesser ces scènes de guerre. Nous refusons de banaliser l’inacceptable », s’alarme la CFDT Tango qui a déposé une alarme sociale, mardi.

Une réunion entre les services de la préfecture et ceux de l’Agglo de Nîmes est prévue ce mercredi. En attendant, les bus ne circuleront plus dans le quartier. Outre la crainte d’être victimes d’une balle perdue, les salariés évoquent également des caillassages à bord des bus et une insécurité qui rend leur mission de plus en plus périlleuse.