Un documentaire, un film de fiction et une grande campagne de sensibilisation. Le gouvernement va communiquer à partir de ce mardi sur les violences sexuelles subies par les enfants. Chaque année, près de 160.000 d’entre eux en sont victimes. « J’ai souhaité mettre en place une campagne en mode Sécurité routière, pour taper dans l’estomac de nos concitoyens », a commenté mardi sur BFM TV/RMC la secrétaire d’Etat à l’Enfance Charlotte Caubel. « C’est la première fois qu’un gouvernement utilise le mot inceste dans une campagne, la première fois qu’il parle de ces violences sexuelles au sein de la famille », a-t-elle précisé à l’AFP.

Cette opération nationale commence mardi sur les réseaux sociaux et médias, avant de s’afficher dans les lieux publics et les salles de cinéma. Le spot sera également diffusé jeudi 21 septembre sur TF1 à la mi-temps du match du mondial de rugby France-Namibie. Il s’agissait d’une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), associée à sa conception.

« Un adulte sur dix a connu l’inceste »

« Il est fondamental que par cette campagne, le gouvernement dise l’inceste existe et c’est un problème public, et pas privé. La tentation de chacun est de se dire ça ne me regarde pas, je ne veux pas me mêler des affaires des autres », commente le juge Edouard Durand, coprésident de la Ciivise.

L’inceste, sujet longtemps tabou, est le thème de plusieurs films et livres qui sortent cet automne, dont un téléfilm avec Muriel Robin, « Les yeux grands fermés », diffusé le 2 octobre sur TF1. Dans la continuité de la vague #MeTooInceste, M6 diffuse le 24 septembre le documentaire « Un silence si bruyant », de l’actrice Emmanuelle Béart, qui donne la parole à des adultes, dont elle-même, victimes d’inceste dans leur enfance.

« Un adulte sur dix a connu l’inceste, selon les associations, cela veut dire que vous croisez tous les jours des gens qui ont vécu l’inceste, et d’autres qui l’ont commis », a précisé la secrétaire d’Etat. La dernière campagne gouvernementale sur la pédocriminalité remonte à 2002 et n’évoquait pas l’inceste.