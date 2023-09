Une semaine après la rentrée, c’est toujours la pagaille au sein du collège Iles-de-Loire, à Saint-Sébastien-sur-Loire près de Nantes. Depuis qu’une grande partie des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait dès le jour de la reprise, l’année scolaire n’est toujours pas véritablement lancée dans cet établissement public qui compte plus de 450 élèves. Il faut dire que selon professeurs et parents, les conditions ne sont pas réunies pour faire cours. « On a seulement eu une heure de français et une heure d’histoire-géo aujourd’hui, racontent ce mardi deux élèves de 6e. Le reste du temps, on est restées dans la cour. Même après huit jours, on ne connaît pas encore tous nos profs ! Il y a des classes dans lesquelles on ne peut pas aller. »

En cause, des odeurs décrites comme nauséabondes qui se font sentir dans les étages du bâtiment principal, à la suite d’un dégât des eaux qui empoisonne la vie du collège depuis un violent orage de l’été 2022. Et qui font craindre pour la santé de ses occupants : « Cela provoque chez certains élèves et adultes des yeux rouges, une augmentation de l’asthme, des maux de tête…, rapporte le texte d’une pétition lancée en ligne. Cette rentrée est perturbée, car malgré les travaux effectués durant l’année et l’été, rien ne semble avoir changé. »

Quatre purificateurs d’air

Le conseil départemental de Loire-Atlantique confirme que 300.000 euros de travaux ont déjà été effectués (changement de dalles de plafond, nettoyage des moisissures, etc.). Mais ce lundi, après plusieurs manifestations des enseignants et des parents, la collectivité reconnaît que « des mauvaises odeurs continuent à apparaître et à disparaître de manière aléatoire » et annonce avoir identifié « une nouvelle source possible des mauvaises odeurs », causée par de nouvelles moisissures repérées au niveau des faux plafonds.

Des travaux supplémentaires vont donc être entrepris dès que possible, comme un nettoyage de la tôle et un renforcement des débits d’air. Le département, qui prévoit également la mise en place de quatre purificateurs d’air dès mercredi, tente de rassurer. « Il est avéré qu’il n’y a aucun danger respiratoire et la reprise des cours est tout à fait possible, estime-t-il. Les travaux nécessaires pour éliminer définitivement les mauvaises odeurs seront organisés pour ne pas impacter les enseignements. »

Une reconstruction du collège Iles-de-Loire est prévue en 2026.