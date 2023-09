« Marseille s’est enkystée dans le trafic de drogue », convient Gérald Darmanin, au détour ce mardi matin d’une visite des nouveaux locaux du Raid à Marseille. Alors que le règne de sang des trafiquants de drogue s’étend toujours plus dans la ville, avec, déjà, une quarantaine de morts et une centaine de blessées depuis le début de l’année et qu’une jeune femme est décédée après avoir pris une balle perdue dimanche soir tandis qu’elle se trouvait dans sa chambre, le ministre de l’Intérieur a réaffirmé sa stratégie : « Il y a des victoires, il y a des défaites, mais nous sommes très mobilisés pour gagner cette bataille contre la drogue ». Davantage de policiers sont de nouveau arrivés à Marseille et une CRS8 « bis », dédiée à la zone sud est attendue pour le mois de novembre.

« La mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous. Incontestablement, il s’agit d’une victime collatérale dans un quartier qui n’est pas le plus criminogène. Mais on voit sans doute l’effet du travail important de la police d’éradication des points de deal et peut-être les trafiquants cherchent d’autres endroits où s’implanter », a analysé le ministre de l’Intérieur.

Gérald Darmanin a également rappelé que « police et gendarmerie ne sont pas les seules a pouvoir résoudre cette question », pointant le rôle des consommateurs « qui font naître ce genre de règlement de compte, l’exploitation des personnes, des mineurs, le financement du terrorisme et de la prostitution ». Ce lundi soir encore, une personne a été abattue dans le 16e arrondissement de Marseille, dans ce qui s’apparente au 44e « narchomicide » de l’année.