La zone à trafic limité (ZTL) du centre de Paris pourrait être reportée après les Jeux olympiques de Paris 2024, a appris l’AFP lundi, après un premier report d’un an et demi décidé en 2022. La ZTL vise à interdire la circulation dans l’hypercentre aux véhicules sans motif d’arrêt.

Sa mise en place devait avoir lieu « début 2024 », avait annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo en mars, dans un entretien à l’AFP, assurant « (tenir) les délais », sur fond de négociation avec la préfecture de police qui avait initialement exprimé de « fortes réserves ».

Début 2024 demeure « un objectif »

Lors d’une conférence de presse ce lundi sur le bilan des travaux à un an des Jeux. Le premier adjoint de la ville, Emmanuel Grégoire, a pourtant expliqué que la maire et le préfet de police s’étaient « accordés en termes de calendrier pour la mise en œuvre post-JO de la ZTL ». Par téléphone, le cabinet d’Emmanuel Grégoire a précisé que sont envisagées « plusieurs hypothèses », dont celle d’un report à court terme qui n’est pas « encore » décidé. Début 2024 demeure « un objectif », a-t-il précisé.

La mairie vise à intégrer dans la ZTL, dont le but est de réduire drastiquement la place de la voiture dans l’hypercentre de la capitale. Les quatre premiers arrondissements, plus les parties des 5e, 6e et 7e situées entre le boulevard Saint-Germain et la Seine via l’interdiction du trafic dit de transit, représente selon elle 50 % du trafic actuel.

La Préfecture de police en « désaccord » sur le calendrier

La préfecture de police est située en plein cœur de ce périmètre, sur l’île de la Cité. Début juin, au Conseil de Paris, la représentante de la Préfecture de police avait évoqué son « désaccord » sur le calendrier visant à instaurer la ZTL début 2024, juste avant les JO.

La sous-préfète Elise Lavielle, directrice de cabinet de Laurent Nuñez, s’était aussitôt reprise, évoquant sa « position prudente sur le calendrier mis en place avant les Jeux olympiques ». Début septembre l’adjoint EELV aux mobilités David Belliard avait lui affirmé qu’il n’y aurait « pas de nouveau report : la ZTL se fera avant les JO ». Mais son périmètre « dépendra en partie de la préfecture de police », avait-il reconnu.