Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ces prochains jours, Pyongyang et Moscou vont avoir l’occasion de cimenter encore un peu plus leurs relations. Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un est en effet parti dimanche en train de Pyongyang pour se rendre en Russie, où il doit rencontrer le « camarade Poutine », a annoncé ce mardi l’agence de presse KCNA. Son train est entré en Russie, a indiqué, quelques heures ensuite, l’agence de presse de l’Etat russe, Ria Novosti. Les experts estiment que ce voyage à Vladivostok, où se tient un forum économique annuel, pourrait porter sur un accord d’armement. Vladimir Poutine chercherait à obtenir des armes et des munitions nord-coréennes pour les forces russes combattant en Ukraine. La Corée du Nord, elle, chercherait à obtenir de la Russie des technologies avancées pour son programme de satellites et de sous-marins.

C’est une statistique qui met à mal une promesse d’Emmanuel Macron d' « un professeur devant chaque classe » à la rentrée scolaire. Une semaine après, il manque en moyenne « au moins un enseignant dans 48 % des collèges et des lycées », selon un sondage publié lundi par le Snes-FSU, premier syndicat du second degré. Les données des académies font « état de 500 postes restant à pourvoir dans le second degré, soit 0,1 % des postes », a pour sa part indiqué lundi soir le ministère de l’Education nationale. L’étude du Snes « ne distingue pas les vacances qui sont liées à des postes non pourvus de celles liées à une absence ponctuelle d’enseignants qui ont bien été affectés sur leur poste mais ont été absents au moment de la rentrée, pour divers motifs, par exemple maladie », a-t-il ajouté, soulignant que ces absences avaient vocation à être « résorbées ou remplacées rapidement ».

La course contre la montre s’intensifie au Maroc, plus de 72 heures après le tremblement de terre. Volontaires et secouristes restent mobilisés ce mardi pour tenter de trouver d’éventuels survivants. L’épicentre du séisme qui a fait 2.862 morts et 2.562 blessés, selon un dernier bilan lundi soir, est situé dans une zone montagneuse du Haut-Atlas, où les éboulements ont encore rendu difficile l’accès aux villages sinistrés. Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage : l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis. « En Turquie (frappée par un très violent séisme en février), nous avons réussi à trouver une femme vivante après six jours et demi. Il y a toujours de l’espoir », a déclaré la cheffe de l’équipe espagnole, Annika Coll.