Devenir parrain ? Banal. Mais devenir le parrain d’un pied de vigne ? Stylé. C’est possible grâce à la campagne « Adopte ta vigne » lancée par Hélène Séguier, vigneronne et caviste entre Toulouse et Pechbonnieu en Haute-Garonne. Celle qui s’est donné le défi de relancer le Vigné des Granges en 2017 en veut encore plus, en développant ce vin ancestral du nord de la Ville rose.

Dans les villages de la Haute-Garonne et du Tarn, le vigné était ce lieu rassemblant les parcelles de terre des habitants pour produire chacun leur vin maison. La très vieille vigne de Pechbonnieu en est un vestige. Sur son coteau exposé au sud, elle défie l’urbanisation depuis 1931. « C’est un endroit magnifique et rare. Elle se situe sur la première terrasse de la Garonne. Le projet est de perpétuer la convivialité du lieu et transmettre l’identité de ce terroir. Je souhaite vraiment relancer cette histoire des petits villages de France et donner le goût de notre région », explique la souriante Hélène Séguier.

La der des ders

La vigne de Pechbonnieu – « Le Vigné des Granges » – est la dernière du village désormais devenu petite ville à seulement treize kilomètres du Capitole. Aujourd’hui, la commune compte plus d’habitants que de ceps… D’où le projet de replanter 500 pieds en 2023 puis 800 pieds en 2024. Une nouvelle parcelle serait plantée en 2025 pour atteindre 7.000 m2 de vignes bios. « Il existe déjà du vin du Vigné des Granges mais il manque un pied sur deux car il est vieux… »

Et pour développer ses terres en faisant un pied de nez au monde des domaines cossus et des châteaux, rien de mieux que de trouver des parrains pour ces pieds manquants. Pas de mafia italienne mais un clan de bons vivants. Pas de cérémonie protocolaire et de cadeaux à chaque anniversaire non plus. Place, en guise de retour, aux box de vin et à l’apprentissage des secrets de la fabrication. Vous pourrez suivre la vigneronne et votre filleule tout au long de l’année. Bien entendu, qui dit parrainage dit faire-part de naissance et certificat pour les parrains et marraines. On ne déroge pas à la règle.

« Une véritable expérience œnologique »

La professionnelle propose une véritable expérience bien moins farfelue que sa campagne d’adoption. « L’originalité de la démarche est d’associer intimement l’activité caviste et l’activité de vigneronne, de proposer des modes de distribution originaux et des vins sélectionnés pour leur bon rapport qualité/prix et l’état d’esprit des vignerons », développe-t-elle. « C’est une véritable expérience œnologique… Ils peuvent déguster dès aujourd’hui des vins d’un à deux cépages ; identifier l’expression des terroirs sur ces cépages, et comprendre leur profil aromatique. C’est comme s’ils devaient choisir les cépages à planter. Un véritable travail de vigneron ! » Dans ces box donc, une bouteille du Vigné des Granges et deux autres bouteilles pour découvrir le terroir français. Il faudra, en revanche, être patient pour goûter aux filleules. Elles ne produiront que dans quatre ans

Pour devenir parrain ou marraine, vous pouvez vous rendre sur www.vignedesgranges.com/adoptetavigne