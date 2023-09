« Ce serait une erreur de ne pas rouvrir le dossier. On passerait véritablement à côté de l’enjeu », estime Grégoire Ensel, le patron de la FCPE, la principale organisation représentative des parents d’élèves. Alors que le président de la République a choisi de réinterroger les rythmes scolaires en pointant du doigt la longueur des vacances, le vif débat sur la semaine de 4 ou 4,5 jours en maternelle et élémentaire va-t-il lui aussi revenir sur la table ?

Rappelez-vous, en 2017, le même Emmanuel Macron, fraîchement élu, avait offert la possibilité aux communes qui le souhaitaient de se défaire de la réforme Peillon (mise en œuvre en 2013 sous François Hollande) et de revenir à la semaine de quatre jours, c’est-à-dire sans classe le mercredi matin. Le débat était particulièrement virulent à l’époque mais, aujourd’hui, le constat est implacable : plus de 21.000 communes, soit 93 % des municipalités ayant au moins une école publique, ont choisi de répartir le temps d’école sur quatre jours plutôt que 4,5 jours, selon les derniers chiffres du ministère de l’Education nationale transmis à 20 Minutes.

Trop coûteux pour les communes

Pourquoi une majorité aussi écrasante ? « Les communes ont poussé pour revenir aux quatre jours pour des raisons financières. Et les enseignants ont sauté sur l’occasion », analyse le président de la FCPE. « La semaine de 4,5 jours avait été mal accompagnée, explique Ghislaine David, porte-parole du SNUipp-FSU, le principal syndicat des professeurs d’écoles. Elle était extrêmement coûteuse en moyens financiers et humains pour les collectivités, notamment pour les animateurs périscolaires ou les transports du mercredi. Quant aux enseignants, ils devaient venir le mercredi matin sans aucune compensation. Leur temps en classe était le même mais l’amplitude horaire à l’école, compte tenu de la pause méridienne et de leur travail invisible, était plus importante. »

Les familles, elles, étaient un peu « démunies » sur ce sujet, se souvient Grégoire Ensel. « Et le problème c’est qu’aujourd’hui nous n’avons aucun élément objectif pour savoir si ce passage à quatre jours était une bonne chose ou non », regrette-t-il. « On ne sait pas, reconnaît Ghislaine David. Il n’y a eu aucun bilan de cette réforme, aucune évaluation. »

« Les seuls à faire l’école uniquement sur quatre jours »

La situation met particulièrement en colère les chronobiologistes. Plusieurs avaient pris la parole à l’époque pour défendre la pertinence d’une semaine à 4,5 jours, faisant valoir que les matinées seraient bien plus propices à la concentration que les après-midi et que le temps scolaire devait être étalé. « Comme trop souvent, les intérêts des adultes priment sur ceux des enfants, déplore Claire Leconte, chercheuse en chronobiologie. Rendez-vous compte, nous sommes le seul pays au monde à faire l’école uniquement sur quatre jours ! Dans la majorité des pays, il y a cinq jours de classe. Ça me désole car je sais que beaucoup d’enfants ne parviennent pas à suivre le rythme imposé. »

Celle qui est également professeure émérite en psychologie de l’éducation poursuit. « Il y a une méconnaissance totale de l’importance du temps du matin. En supprimant une matinée dans la semaine, on pénalise l’ensemble des élèves et, plus particulièrement, ceux qui sont déjà en difficulté. Les journées sont trop longues, trop chargées, alors que les apprentissages ont besoin d’être étalés pour être bien intégrés. Je relève aussi que la semaine de quatre jours entraîne souvent une irrégularité des heures de coucher, ce qui dérègle le rythme veille-sommeil essentiel à cet âge. »

« Les enseignants qui défendent les 4,5 jours rapportent effectivement que les élèves sont plus réceptifs le matin et qu’on travaille mieux, constate Ghislaine David. Il est vrai aussi qu’avec une journée de six heures d’enseignement [contre 5,25 heures sur une semaine à 4,5 jours], la fin d’après-midi est compliquée. Et puis les élèves les plus en difficulté ne sont pas forcément ceux qui vont bénéficier d’activités extrascolaires le mercredi, ça accroît les inégalités entre enfants. » La porte-parole du syndicat enseignant ne tire pas, pour autant, à boulets rouges sur la semaine de quatre jours. Loin de là. « Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte quand il s’agit d’expliquer la réussite des élèves. L’emploi du temps en est un mais il y a aussi l’effectif, le programme, la façon dont le maître enseigne… On entend encore tout et son contraire sur les rythmes scolaires et on manque d’éléments d’étude. »

« Refaisons le point, en mettant au centre l’intérêt des enfants »

Du côté des parents d’élèves, Grégoire Ensel relève que, dans les rares communes qui sont restées à 4,5 jours de classe hebdomadaires, « les retours sont très positifs ». Dans le lot, se trouvent plusieurs grandes villes, à l’image de Paris, Toulouse, Nantes, Rennes, Grenoble ou Villeurbanne. « Allons-y, faisons le point, mais faisons-le sérieusement en mettant tout le monde autour de la table et en replaçant au centre l’intérêt des enfants, réclame le président de la FCPE. Si on ne prend pas de hauteur, on ne parviendra pas à s’extirper des intérêts individuels. » Claire Leconte est du même avis. « Si on veut améliorer l’école, il faut avoir le courage de véritablement changer. C’est possible, quelques communes ont expérimenté des organisations différentes et ça fonctionne », insiste la chronobiologiste.

La porte-parole du SNUipp-FSU ne croit pas trop à un énième retour en arrière. « Je ne sais pas si Emmanuel Macron va relancer cette discussion mais c’est un sujet qui reste très conflictuel. Le débat ouvert en 2017 a, par exemple, laissé des traces dans la relation avec les familles. Mais est-ce qu’on peut reprocher aux enseignants de défendre leurs conditions de travail ? Rebasculer sur une semaine de 4,5 jours me paraît d’autant plus compliqué aujourd’hui que les collectivités ont de moins en moins de moyens et qu’il y a une pénurie de chauffeurs de cars. L’école n’est pas hors sol, on ne peut pas la déconnecter de la société. »