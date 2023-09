Quelle est la réalité des agressions sexuelles commises sur le réseau de transport bordelais, TBM ? Dans une vidéo tournée le 1er septembre dans le tramway bordelais et confiée à 20 Minutes TV, on voit un homme en train de se toucher les parties génitales.

« J’étais dans le tram, qui s’est arrêté à une station (…) et ce monsieur est entré » témoigne la femme qui a filmé cette vidéo. « J’ai remarqué qu’il avait un geste bizarre, poursuit-elle. Il mettait sa main sur ses parties génitales. Je me suis dit, "ce n’est pas possible, je vais prendre mon téléphone et je vais le filmer", je pense qu’il s’en est rendu compte et c’est là qu’il a arrêté… J’ai eu peur qu’il puisse s’avancer vers la femme envers qui il était attiré, et qu’il lui fasse des attouchements. »

37 faits de « violences sexuelles avec contact »

Ce n’est pas le premier cas de l’année qui est ainsi remonté. Le 24 juin, un frotteur et exhibitionniste était interpellé dans le tramway, à Cenon, alors qu’il s’était frotté à une voyageuse qui s’était aussitôt éloignée. Il avait ensuite montré son sexe à d’autres passagers. Le 13 janvier dans la soirée, un homme s’était assis à côté d’une femme de 22 ans dans un tram de la ligne D, quartier Fondaudège, et lui avait touché l’intérieur des cuisses avant de l’insulter.

Contacté par 20 Minutes, Keolis Bordeaux Métropole (KBM) indique qu’en 2022 - derniers chiffres officiels connus - quelque 76 signalements lui ont été adressés. « 51 % d’entre eux concernaient des violences sexuelles sans contact (harcèlement, outrage…), soit 39 faits, et 49 % des violences sexuelles avec contact (attouchements…) soit 37 faits » précise la direction de KBM.

Ces signalements ont pu être effectués via le dispositif Angela mis en place sur le réseau depuis le 1er janvier 2022. « Il s’agit d’un dispositif permettant à toute personne se sentant en insécurité, d’obtenir de l’aide grâce au nom de code « Angela » qui peut être adressé au personnel des lieux partenaires » explique Keolis.

Quelque 320 bornes d’appel d’urgence signalisées « Ici, demandez Angela », réparties dans vingt rames de tramway, et 23 bornes disposées dans dix stations (Victoire, Porte de Bourgogne, Stalingrad, Palais de Justice, Montaigne-Montesquieu, Gare Saint-Jean, Les Hangars, La Cité du Vin, Arts & Métiers et Quinconces) équipent le réseau.

Signalements a posteriori

« Des équipes en voiture, moto et même à vélo pour le centre-ville de Bordeaux, sillonnent quotidiennement le réseau, permettant ainsi un déplacement rapide sur les lieux des incidents en moins de 8 minutes » assure encore Keolis.

Des signalements a posteriori d’acte de violence ou de harcèlement sur le réseau TBM peuvent aussi être remontés aux agents en charge de la sûreté, en remplissant un formulaire avec un maximum d’informations, via ce lien.