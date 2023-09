Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Entre les Etats-Unis et la Chine, la France veut proposer « une troisième voie ». Pour cela, Emmanuel Macron est depuis dimanche soir au Bangladesh pour « ouvrir une nouvelle page » dans la relation avec ce pays. Avec ce déplacement, l’objectif du président est surtout de « consolider » la « stratégie Indopacifique » de la France après le sommet du G20 en Inde. La présidence française estime en outre qu’après avoir invité le Premier ministre indien Narendra Modi à la fête nationale du 14-Juillet cet été à Paris, et une étape au Sri Lanka fin juillet à la fin d’une tournée dans le Pacifique, Emmanuel Macron « en l’espace de six mois » en avait « fait plus sur l’Asie du Sud qu’en l’espace d’une décennie ». La visite à Dacca est en outre « l’occasion d’approfondir la relation bilatérale avec un pays qui connaît un rapide développement économique (…) et qui cherche à diversifier ses partenariats ».

Apres la chaleur, les éclairs. Ce lundi, l’épisode caniculaire de la semaine dernière commence à prendre fin dans l’Hexagone. Depuis six heures ce matin, Météo-France a en effet mis fin à la vigilance orange canicule sur le Centre et la région parisienne. Dans cette zone, 24 départements restent tout de même en vigilance jaune pour le même motif. Dans son dernier bulletin, l’établissement public note surtout que « des orages ponctuellement forts sont attendus ce lundi autour d’un axe Nouvelle-Aquitaine/Hauts-de-France ». Au total, 53 départements sont désormais en vigilance jaune orages.

A la question de savoir qui est le « GOAT » de l’histoire du tennis, Novak Djokovic a une nouvelle fois apporté ce week-end une solide pierre à la réponse. En remportant dimanche son quatrième US Open contre Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, « Nole » égale en effet le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l’Australienne Margaret Court depuis l’US Open 1973. Le Serbe était déjà devenu le joueur le plus titré en Grands Chelems chez les hommes lorsqu’il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin, dépassant ainsi Rafael Nadal. A 36 ans, il redevient en outre N.1 mondial ce lundi et entame une 390e semaine record à cette place.