Allez, chiche, on vous refait une 1.542e intro météo. Pourquoi ? Parce qu’on aime bien, tiens. Et surtout parce qu’il a fait chaud, trop, ce week-end et ce malgré le coup de clim' des All Blacks dès la première minute du match, samedi soir. Face aux Kiwis, les Bleus se sont finalement envolés. Aux vestiaires les sueurs froides, la France a célébré sa première victoire en Coupe du monde à la maison. Sans oublier de penser au Maroc, touché par un séisme dévastateur.

Entre canicule et gueule de bois aux réveils, on ne vous en voudra pas d’avoir déconnecté. On était là pour veiller et on vous livre, ce dimanche soir, l’info du week-end en résumé. Voici les cinq actus qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières quarante-huit heures… Attention spoiler : on parle orgasme (ça nous détendra).

1. Plus de 2.000 morts après un séisme au Maroc

Le Maroc est sous le choc, après le violent séisme qui a secoué la région de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins 2.122 morts. Vendredi à 23h11, le tremblement de terre dont l’épicentre se situe dans la province d’Al-Haouz, a frappé cette région montagneuse située au sud de la ville de Marrakech. La secousse tellurique était de magnitude 6,8 et a fait de ce séisme le plus puissant à frapper le royaume à ce jour. Marrakech a été assez fortement secouée. Mais c’est à une cinquantaine de kilomètres plus au Sud, dans les villages de montagne du Haut Atlas des provinces d’Al-Haouz (1.293 morts) et de Taroudant (452 morts), que les destructions sont les plus importantes et les bilans les plus lourds. Ce dimanche soir, à 19h30, le bilan de la catastrophe est toujours provisoire. Pour tout savoir sur des recherches en cours ou de l’aide humanitaire, c’est par ici.

2. Deux humanitaires tués en Ukraine

Une travailleuse humanitaire bénévole espagnole a été tuée en Ukraine après que son véhicule a été touché par un projectile, a annoncé dimanche le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares. Selon l’ONG qui l’employait, Road to Relief, trois autres travailleurs humanitaires se trouvaient dans le véhicule, dont l’un, un Canadien, a été tué. Les deux autres, originaires d’Allemagne et de Suède, ont été grièvement blessés et hospitalisés.

Des médias espagnols ont identifié la bénévole comme étant Emma Igual, 32 ans, directrice de Road to Relief, une organisation humanitaire enregistrée en France et en Ukraine selon son site et qui se consacre à l’évacuation de civils loin de la ligne de front en Ukraine. Le groupe de travailleurs humanitaires avait quitté Slovansky et se dirigeait vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils « pris dans les échanges de tirs » dans la ville d’Ivanivske. Dimanche, en fin d’après-midi, Kiev a accusé les forces russes d’avoir tué les travailleurs humanitaires, qualifiant leur mort de « perte douloureuse et irréparable ».

3. Seulement cinq grandes annonces pour le G20

Le Premier ministre indien Narendra Modi a conclu dimanche un G20 qualifié de « succès » notamment par la Russie et le Brésil, qui accueillera la prochaine édition à Rio de Janeiro. L’Inde, pays hôte cette année, a en effet réussi à faire adopter une déclaration commune, qui dénonce le recours à la force à des fins de conquête territoriale. Reste que sur le climat et sur l’Ukraine, le communiqué final des grandes puissances est en deçà des ambitions occidentales. Emmanuel Macron a ainsi jugé le sommet de New Delhi « insuffisant » face au réchauffement climatique, se disant « très préoccupé de l’esprit qui commence à régner » à moins de trois mois de la COP28. Pour faire le point sur ce sommet plutôt tiède, voici l’essentiel de la prise de parole du président français ainsi que les cinq principales annonces faites lors de cette réunion durant laquelle les pays émergents imposent souvent leurs vues.

4. 27-13 pour le XV de France

L’équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande (27-13) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, vendredi soir au Stade de France. Bousculés pendant un peu plus d’une mi-temps, avec notamment un essai encaissé dès la 2e minute, les Bleus ont fini par renverser leur adversaire grâce à une force collective impressionnante, et aidés par le carton jaune de Will Jordan à l’heure de jeu. Voilà les joueurs de Fabien Galthié parfaitement lancés dans leur compétition, avec désormais trois matchs plus simples à aborder dans le groupe A, avant les quarts de finale. Ce match a d’ailleurs connu sur TF1 un plus grand succès que celui des Bleus du foot lors du Mondial au Qatar et, vendredi soir, de Toulouse à Lille, la France a vécu au rythme de Ramos, Dupont et Penaud.

A ce propos, on vous remet ici notre belle Une de vendredi. Coïncidence ? On ne croit pas.

Maintenant ou jamais. Téléchargez le journal @20Minutes en avant-première en cliquant ici https://t.co/1cHjZf6dGX pic.twitter.com/zQqmgWs5vw — 20 Minutes (@20Minutes) September 7, 2023



L’info en + : A un an des JO de Paris 2024, la France continue d’irradier le monde à coups de béret-baguette. La cérémonie d’ouverture incarnée par une France révolue et bourrée de clichés n’a pas fait l’unanimité. Certaines bizarreries ont même suscité le malaise ce vendredi au Stade de France, avant le match entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Pour tout savoir, c’est par ici.

5. Une moyenne record de 25,1°C samedi

Dernière journée de canicule avant la délivrance… Les températures en France ont dépassé encore largement 30°C dimanche, mais des orages dissiperont la chaleur à partir de demain, lundi. En attendant la grêle prévue, l’Hexagone a battu samedi son record de température pour un mois de septembre qui datait de 1949, l’indicateur thermique national s’établissant à 25,1°C.

La fournaise a frappé toute la métropole et épuisé des dizaines de millions de personnes, des Ehpad aux chantiers, en passant par les vignes et les stades. Plus d’une dizaine de records mensuels ont ainsi été battus samedi de la Bretagne (Saint-Brieuc, 31,5°C) à la région parisienne (Trappes, 34,6°C, Le Bourget, 35,3°C) en passant par la Normandie (Rouen, 33,2°C) sans oublier Nantes (35,4°C). Lundi, Les températures vont certes baisser, mais resteront au-dessus des normes saisonnières.

L’info en + : Un plaisir infini… qui donne envie d’aller au lit. Tels sont les effets de l’orgasme, point d’orgue (ou pas, c’est O.K. aussi) d’un rapport sexuel. Mais certains ou certaines pleurent, tremblent, éternuent. Une jouissance aux conséquences imprévisibles qu’Anissa Boumediene, notre journaliste santé et sexualité, décrypte ici et parce qu’après cinq infos dans le rétro intenses, on peut se détendre un peu.