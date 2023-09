Malgré l’importance des moyens déployés, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs, les passages illégaux de migrants depuis le littoral nordiste vers l’Angleterre sont toujours aussi nombreux. Près de 80.000 en 2022 selon les chiffres de la préfecture des Hauts-de-France. Face à ce phénomène qui semble impossible à endiguer, les autorités ont décidé de saturer le ciel de caméras, d’abord pour empêcher les « small boats » de prendre la mer, mais aussi pour améliorer la réactivité des secours en cas de naufrage.

Depuis jeudi dernier, un arrêté cosigné par les préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, autorise l’utilisation en simultané de 76 caméras volantes le long de 150 km de littoral de leurs départements. Pas de tergiversation, l’idée assumée est d’assurer « la surveillance des frontières » et de « lutter contre leur franchissement irrégulier », explique le texte de l’arrêté que 20 Minutes a pu consulter. Ce que les autorités assument par ailleurs, c’est qu’il est « matériellement impossible de prévenir le franchissement irrégulier » desdites frontières en raison de multiples facteurs, notamment la nature des rivages, urbanisés, dunaires ou végétalisés. Et les quads et autres buggys des forces de l’ordre n’y changent pas grand-chose. Les préfets justifient ainsi la nécessité de « disposer d’une vision aérienne dynamique ».

Surveillance d’un côté, sauvetage de l’autre

Cette « vision aérienne dynamique » sera donc assurée par 76 « caméras aéroportées », installées sur des avions, des hélicoptères, mais aussi des drones. Ces derniers seront opérés par la direction zonale de la police aux frontières (PAF), les trois directions départementales de la sécurité publique concernées et par la région de gendarmerie. D’autres drones, à voilure fixe, seront opérés par des marins de la formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (Fosit). La préfecture maritime prévient qu’ils seront déployés « en complément » des drones des forces de sécurité intérieur mais pour des missions de sauvetage en mer et non de surveillance des côtes.

Quoi qu’il en soit, l’idée n’est pas d’espionner les riverains dans leurs jardins et l’arrêté encadre donc la zone d’action des caméras volantes. Ces dernières ne pourront capter des images que dans une « bande littorale de retrait » d’une largeur de 5 km à partir du rivage et s’étendant de Bray-Dunes (59) à Mers-les-Bains (80). L’autorisation préfectorale vaut par ailleurs pour une durée de trois mois, mais l’arrêté peut être reconduit.