Action, réaction. Le gouvernement va convoquer la semaine prochaine les quatre grands groupes de crèches privées épinglés sur leurs dérives dénoncées dans deux récents livres-enquêtes, a annoncé dimanche la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé. « Dès la semaine prochaine », les représentants de ces quatre entreprises, Les Petits Chaperons rouges, Babilou, La Maison Bleue et People & Baby, « seront convoqués dans mon bureau parce que je veux comprendre concrètement ce qu’il s’est passé et je veux surtout avoir leurs engagements », a déclaré la ministre sur Europe 1/CNews.

Elle a rappelé, comme elle l’a annoncé jeudi, vouloir « changer la loi », en rendant possible des contrôles au siège de ces entreprises, et non plus seulement dans chaque crèche. « Ouvrez vos livres de comptes, à l’Inspection générale des finances, à l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), parce que je n’ai pas envie de continuer à avoir des parents et des rapports qui nous alertent », a lancé Aurore Bergé.

« Identifier les établissements à risque »

Elle réunira également dans les prochains jours « les préfets qui agissent dans les départements, en leur demandant de croiser toutes les données à disposition » pour « identifier les établissements à risque » et permettre des contrôles « très ciblés et très rapides ». « Si certains ne respectent pas la sécurité, alors il faudra les fermer, et l’assumer vis-à-vis des parents », avertit la ministre.

Les contrôles auront lieu « partout », y compris dans les crèches publiques, a précisé Aurore Bergé. Un rapport publié en avril par l’Igas « dit que les faits de maltraitance peuvent être aussi des actes individuels, ce n’est pas le modèle économique qui crée la maltraitance », a relevé la ministre.

20 % de crèches privées aujourd’hui

« Aujourd’hui ; 20 % des crèches sont privées, 80 % sur modèle public ou associatif. Mais on a une augmentation massive du nombre de crèches privées, donc il faut bien comprendre quel est leur modèle économique de manière à garantir que leur croissance, leurs bénéfices, ne se fassent pas au détriment de nos enfants », a-t-elle ajouté.

Cinq mois après ce rapport choc de l’Igas sur la prévention de la maltraitance dans les crèches, deux livres-enquêtes parus cette semaine (Le prix du berceau et Babyzness) ont jeté une lumière crue sur le mode de fonctionnement de certaines structures privées à but lucratif.