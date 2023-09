A Lyon,

« Est-ce que vous faites partie de la même famille que Macron ? Parce que vous lui ressemblez ! » Venu, vendredi matin, au collège Gilbert-Dru de Lyon (3e arrondissement) pour assister à un cours d’éducation civique et morale consacré au thème « Qu’est-ce qu’être Français ? », Gabriel Attal ne s’attendait sans doute pas à cette question.

« Ah bon, c’est la première fois qu’on me dit ça ! », s’étonne le ministre, un brin penaud, gardant les mains croisées dans le dos. « Je ne lui ressemble pas trop. Peut-être parce que j’ai un costume ? », rebondit-il. « Non, le visage aussi », sourit la collégienne, assise au fond de la classe. « Le visage aussi… ah oui, rigole l’intéressé avant de s’appuyer sur le bureau de l’enseignant. Non, je ne suis pas de sa famille mais je travaille avec lui. Je suis dans son gouvernement. »

Le poids des cartables et les coupes de cheveux

« Quels sont vos projets ? », l’interroge avec tout autant de sérieux une autre collégienne. « Renforcer le français et les mathématiques pour vos camarades de 6e. Ils feront chaque semaine, une heure de mathématiques et de français en plus, à la place de l’heure de technologie », répond-il.

« Est-ce que vous allez diviser le poids des cartables », lui demande un jeune garçon, assis aux premiers rangs. « Oui, tu es bien renseigné. Je trouve que les cartables sont encore très lourds », montre-t-il, geste à l’appui.

Mais sur le pas de la porte, alors qu’il s’apprête à quitter la salle de cours, un timide garçon l’apostrophe poliment. « J’ai encore une question à vous poser. C’est vrai que vous allez interdire les coupes dégradées ? » Etonné, Gabriel Attal répète la question à ceux qui n’ont pu l’entendre, avant d’en sourire. « C’est une rumeur lancée par un média parodique qui s’appelle Le Gorafi. Je n’ai jamais prévu d’interdire les dégradés. Ce qu’il faut que vous appreniez, quand vous voyez une information sur les réseaux sociaux, même si parfois ça a l’air de venir d’un journal ou un site sérieux, c’est de toujours vérifier. Et ça, vos enseignants peuvent vous l’expliquer. »

« Non, il n’y a donc pas de projet d’interdire les dégradés si ça te rassure », s’amuse une dernière fois Gabriel Attal, ayant finalement esquivé toute question concernant la laïcité et le port de l’abaya.