Mercredi prochain sort au cinéma Un métier sérieux, film réalisé par Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, François Cluzet et Adèle Exarchopoulos. Sans doute un futur succès au box-office, car les aventures de ces enseignants de collège risquent de résonner chez beaucoup de profs. Le cinéma s’est d’ailleurs toujours beaucoup inspiré de l’école. Comédies, drames, documentaires… Ces films ont souvent réuni pléthore de spectateurs.

On vous en rappelle quelques-uns : Entre les murs, La vie scolaire, Etre et avoir, Le cercle des poètes disparus, Les grands esprits, Le maître d’école, Les héritiers, Les sous-doués passent le bac, La journée de la jupe, Noce blanche, Le brio, Le plus beau métier du monde, La guerre des boutons, Les choristes, L’esquive…

Vous êtes enseignant, est-ce en primaire ou dans le secondaire ? Quels sont vos films préférés sur l’école ? Pourquoi ? Les avez-vous aimés parce qu’ils reflétaient certaines scènes de votre vie professionnelle ? Ou parce qu’ils étaient drôles ou émouvants ? Quand un film aborde la vie scolaire, cela vous incite-t-il à le regarder ? Ou au contraire à le fuir ? En parlez-vous en salle des profs ? A contrario, quels sont les pires films sur l’école selon vous ?