Un forfait qui ne passe pas. Les taxis de Marseille menacent de bloquer les accès à la ville le 23 septembre prochain, jour où le pape François doit tenir une messe au Vélodrome. L’intersyndicale est mobilisée contre le projet d’instaurer un forfait sur certaines courses au départ et vers l’aéroport de Marseille.

C’est une réunion en préfecture, le 24 août dernier qui a mis le feu aux poudres. Ce jour-là, « la préfecture a convoqué une partie des syndicats à une réunion pour leur faire part de la volonté du ministère de l’économie de passer au forfait à Marseille », raconte Richard Tagarian, vice-président de l’intersyndicale des taxis des Bouches-du-Rhône. « Mais ils ont adressé leur convocation avec des adresses mails erronées pour la tenir avec un seul des quatre syndicats représentatifs », accuse Richard Tagarian. Il dénonce « un mépris manifeste » de la part des services de l’Etat et rappelle que les tarifs des taxis sont déjà réglementés, fixés chaque année par le ministère pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Quid des aléas de la circulation ni des tarifs de nuits ?

« Nous, on n’augmente pas nos tarifs de 30 % lors des événements comme les hôteliers par exemple en ce moment, tacle-t-il. Avec la forfaitisation, soit on lèse le client, comme c’est le cas sur la Côte d’Azur, à Cannes ou Saint-Tropez, soit on lèse les taxis, comme à Paris, où les jours des grands événements, les confrères désertent l’aéroport ». Pour le syndicaliste, la forfaitisation, à laquelle l’Etat s'attache pour permettre aux aéroports et aux offices du tourisme de communiquer sur les tarifs des courses, ne tient pas compte des aléas de la circulation ni des tarifs de nuits.

Face à cette situation de blocage et à la menace d’une paralysie de Marseille à l’occasion d’un événement en mondovision, la mairie a tenté - sans succès pour l’heure - de désamorcer le conflit en organisant ce jeudi une réunion avec les différents syndicats. Les forfaits sont prévus pour des parcours aéroport-Vieux-Port, aéroport-Parc-Chanot, aéroport-terminal de croisière de la Joliette. « Nous avons déjà un outil, qui s’appelle le compteur eurokilométrique », rappelle Richard Tagarian, qui regrette : « on attend un message de la préfecture, mais aujourd’hui on constate que la seule façon d’exister, c’est de bloquer ».