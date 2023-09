« Il y a eu un mouvement de solidarité que je ne connaissais pas, ça m’a fait du bien, Merci à tout le monde. » Même privé de parole par la maladie, Hubert Hermenier, aidé par son fils, parvient à exprimer l'immense émotion qui l'étreint au moment de retrouver sa maison de Morsang-sur-Seine (Essonne), le jeudi 7 septembre. Pour les grandes retrouvailles, ses amis étaient présents pour fêter son retour, après deux années passées dans différents hôpitaux. Le 4 juillet 2021, Hubert contractait une thrombose au niveau du tronc cérébrale, une forme d’AVC rare. Atteint du « Locked-in Syndrome » (LIS), il découvre à son réveil qu’il est tétraplégique et muet. Hubert conserve cependant ses fonctions vitales et l’intégralité de ses facultés intellectuelles.

Hubert Hermenier, de retour dans sa maison, accompagné de son fils Paul et d'Uguette. - Romain CAZAUD / 20 Minutes

Aline, sa femme, et Paul, son fils, se démènent pour mettre en place des travaux dans leur maison permettant son arrivée. « On s’est toujours dit avec ma mère qu’on ferait tout notre possible pour qu’il revienne à la maison quitte à surmonter toutes les montagnes. » Pour Aline, c’est « une évidence, c’était sa volonté, il a toujours tout fait pour moi, et c’était hors de question que je ne le fasse pas pour lui. » Afin de réaliser ces travaux de grande envergure, des amis de Hubert, sa famille et des personnes de la communauté de Morsang-sur-Seine se réunissent chaque samedi pour permettre son retour.

« Impossible de pas être là »

« Ça fait à peu près de dix-sept ans qu’on connaît Hubert depuis qu’on est arrivés ici. » raconte « Bambi » habitant du village de Morsang-sur-Seine, mais surtout « un très bon ami » de Hubert. « Ça a été pour ma part beaucoup la partie électricité. » explique-t-il avant de souligner la solidarité des bénévoles. « Des copains venus de partout, qui aimaient beaucoup Hubert, Lele (Aline) et Paul évidemment. On a donné du temps pour nos amis, c’est tout simple ».

Du temps, précieux pour la famille, donné avec générosité par toutes les personnes ayant participé aux travaux. « Hubert, ça fait une quinzaine d’années que je le connais, par le foot. Après, sur les travaux, impossible de pas être là », explique François. « Beaucoup sont venus mais pas forcément tous sont des bricoleurs, j’étais souvent là pour accompagner les non-bricoleurs. Tout le monde a participé, il n’y en a pas un qui mérite plus que les autres. C’est ça qui est à mettre en avant ».

Quatre mois et demi de travaux, 45 personnes sont venues participer

Les travaux ont commencé début avril 2023 et ont duré jusqu’à la fin de l’été. Trois pièces de leur maison sont concernées. Une chambre d’amis est transformée en chambre adaptée pour Hubert, une salle de bains spécifique est mise en place, et une pièce de vie est créée pour les auxiliaires de vie venant s’occuper d’Hubert.

Salle de bains d'Hubert - Romain CAZAUD

Le maire de Morsang-sur-Seine, Olivier Perrin, aide à la réalisation des travaux, que ce soit pour démarcher les entreprises venant faire les gros travaux, ou pour mettre la main à la pâte en tant que bénévole. « Sur l’enveloppe budgétaire, on est aux environs de 100.000 euros. L’achat des matériaux pour un coût d’environ 6.000 à 7.000 euros, une valeur de 50.000 euros à peu près a été réalisée par les bénévoles. Ensuite, les entreprises se sont chargées de tout ce qui a été gros œuvre, à hauteur de 45.000 euros. » explique Olivier Perrin.

L’association Alis a beaucoup soutenu la famille, en participant au financement des travaux. Mais aussi en tant que soutien moral ou en les conseillant pour les démarches administratives.

Adrien Rabiot, le footballeur français et ambassadeur de l’association Alis partage sur Instagram le cas de Hubert Hermenier. - Capture d'écran

« J’oublierai jamais le geste qu’ils ont fait pour nous »

Chaque samedi pendant quatre mois et demi, des amis de la famille, des membres de la communauté de Morsang-sur-Seine participent aux travaux. A 9h30 les bénévoles arrivent, apportant avec eux une bonne humeur contagieuse. Une fois les cafés commandés, le chantier prend vie. Les bricoleurs, amateurs ou professionnels, s’organisent : découpe de planche, faux plafonds, isolement, tous les travaux réalisables par des moyens humains et de « petites mains » sont effectués.

Ce n’est qu’une journée, une après-midi, ou quelques heures que les bénévoles donnent chaque semaine. Mais le fait d’être présent rajoute du baume au cœur à la famille. « Je les remercie de fond du cœur, sans eux, ça n’aurait pas été possible. J’oublierai jamais le geste qu’ils ont fait pour nous. » remercie Paul, avant de laisser Aline poursuivre : « Je suis impressionnée de cet amour, ça c’est sûr. Ils ont tout fait, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours soutenus. C’est formidable cette chaîne humaine qui s’est créée autour de nous. » Le groupe WhatsApp nommé « Hubert Go Home » n’aura jamais aussi bien porté son nom, car il y est enfin, dans sa maison.