Nul doute qu’il se souviendra de cette discussion. Le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal a visité vendredi matin le collège Gilbert-Dru à Lyon. Alors qu’il faisait le tour des classes à la rencontre des élèves et des professeurs, un collégien l’a interpellé, lui demandant le plus sérieusement du monde. « Est-ce que vous allez interdire les coupes dégradées ? »

Une fake news propagée par le site satirique Le Gorafi, qui n’a pas manqué de faire réagir le ministre. « Quand vous voyez une information sur les réseaux sociaux, même si parfois ça peut venir d’un journal ou d’un site sérieux, il faut toujours vérifier. Vos enseignants peuvent vous expliquer aussi d’où vient l’information. Donc, non, il n’y a pas de projet d’interdire les dégradés, si ça te rassure. »

Les abayas interdites à l’école depuis la rentrée

Cet échange s’est tenu en plein contexte d’interdiction de l’abaya, une tenue traditionnelle musulmane, à l’école. Pour rappel, le sujet a concerné un peu moins de 300 élèves sur 12 millions d’écoliers qui ont effectué leur rentrée cette semaine.

Un proviseur de Clermont-Ferrand a été la cible de menaces de mort de la part du père d’une lycéenne en abaya recalée à l’entrée de son établissement. « Ce sont des menaces extrêmement choquantes. J’ai eu hier [jeudi] le proviseur au téléphone. Je lui ai assuré de tout mon soutien, du gouvernement, de l’Etat et plus globalement je crois de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables », a réagi le ministre, en marge de l’inauguration d’un lycée. Il était accompagné par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.