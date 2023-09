Il est un peu plus de 19 heures et le mercure affiche toujours plus de 30 degrés ce jeudi soir à Rennes. Une chaleur suffocante et inhabituelle dans la capitale bretonne en cette première semaine de septembre. Pour se protéger, Jean-Marc, qui vit dans la rue avec son chien, a trouvé refuge sous les rubans de couleurs installés pour l’été rue Le Bastard. « C’est vraiment dur à supporter, heureusement que des commerçants m’ont donné de l’eau », indique-t-il.

En période de canicule, les personnes sans-abri se montrent en effet particulièrement vulnérables, exposés à un fort risque de déshydratation. Pour leur venir en aide, trois jeunes bénévoles de l’association Jeunes engagés pour le monde (JEM) ont organisé une maraude pour leur distribuer des gourdes isothermes. Un accessoire précieux qui permet de garder les boissons fraîches l’été et chaudes l’hiver.

500 gourdes vont être distribuées

« On intervient en complément d’autres associations en essayant de ne pas distribuer la même chose », souligne Mathilde. La gourde à la main, Jean-Marc apprécie le geste. « Mon chien boit toute l’eau donc ça va bien me servir », sourit-il.

Réseau des acteurs de la solidarité dans la capitale bretonne, SolidaRen a financé l’achat de 500 gourdes qui seront distribuées tout au long de l’année par neuf associations maraudeuses auprès des personnes sans-abri. « Notre action ne s’arrêtera pas après la canicule », promet Mathilde.