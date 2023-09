Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que le XV de France est totalement tourné vers le match d’ouverture de son Mondial à 21h15, face à la Nouvelle-Zélande, nous avons demandé à nos lecteurs d’aller plus loin et de pronostiquer la suite de la compétition. « Avec une telle équipe et un super coach, on ne peut que gagner cette Coupe du monde », avance Laetitia. « La préparation était sérieuse, note Bernard. Les entraîneurs, Galthié en tête, ont beaucoup travaillé. » En effet, les entraînements des Bleus ont commencé dès le mois de juin pour certains. Un autre point fort du XV tricolore, c’est « un mental robuste, qui sait mettre en difficulté n’importe quelle équipe », souligne Romain. Mais, pour gagner, il faudra battre les meilleures équipes du monde et du moment. Parmi elles, c’est l’Irlande et l’Afrique du Sud qui effraient le plus nos lecteurs.

Les 14 départements d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de vendredi 12 heures, a annoncé jeudi Météo-France. 37 autres départements seront en vigilance jaune. « C’est la 1re fois qu’une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale, depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004 », a précisé le prévisionniste, alors que s’ouvre en France vendredi la Coupe du monde de rugby. « Sur les bords de Loire les températures sont jeudi après-midi voisines de 35 degrés ». « Les prochains jours, les températures minimales et maximales seront en hausse. Les minimales seront souvent comprises entre 18 et 20 degrés, les maximales entre 34 et 36 degrés avec des pointes à 37 degrés en Centre-Val de Loire. »

Sans forcer, l’équipe de France a battu l’Irlande jeudi soir dans un Parc des Princes ravi de retrouver les Bleus. Avec cinq victoires en autant de matchs, l’équipe de France a fait un énorme pas vers la qualification pour le prochain Euro de foot, en Allemagne, l’été prochain. L’impression d’ensemble ne fut pas non plus phénoménale face à un bloc irlandais très bas. C’est à un Aurélien Tchouaméni très « Paul Pogbesque » que les Bleus ont donné consigne de faire péter le verrou vert. Comment ? Facile, d’une frappe de l’extérieur de la surface, pas sans nous rappeler son scud face aux Anglais en quart de finale du Mondial qatari. Un bijou de maîtrise du tir, du plat du pied, sans même forcer. Marcus Thuram a inscrit son premier but d’une mine sous la barre, et les Bleus ont rendez-vous le 13 octobre prochain, aux Pays-Bas, pour plier la qualif'.