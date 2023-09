En ville, le retour en force des arbres fruitiers en libre-service

« Quand une pomme tombe par terre et qu’elle est bonne, mon fils croque dedans, il adore ! » Au square du Lait de mai, en plein centre-ville de Nantes, les parents qui oublient le goûter après l’école ont un plan B, gratuit, et plus sain qu’une barre chocolatée. Il suffit d’aller dans l’herbe, juste derrière l’aire de jeux, où d’imposants pommiers actuellement plein de fruits sont à la disposition des habitants et des passants. Un étonnant verger, au milieu des immeubles, qui n’est pas une exception.

Moins visibles qu’en Espagne où les orangers sont partout, ils seraient de plus en plus présents dans l’espace public, à Nantes et dans toujours plus de villes françaises. « La tendance est très forte, ça explose, confirme à 20 Minutes Jacques Soignon, à l’origine des premières assises internationales dédiées aux paysages comestibles fruitiers, un événement organisé ces jeudi et vendredi qui témoigne de ce phénomène. De la petite myrtille au grand châtaignier, les pépiniéristes sont débordés ! »

Les pommiers du square du Lait-de-Mai, à Nantes - J. Urbach / 20 Minutes

Nourrir et fédérer le quartier

Historiquement, l’arboriculture avait bel et bien sa place en ville. « Puis, avec la méga urbanisation, la campagne nourricière s’est éloignée. En Ile-de-France, il y avait de nombreux vergers qui ont progressivement disparu », observe Camille Savage, chargée de mission à l’association Plante et Cité, qui parle d’une « nouvelle prise de conscience ». Ainsi, 50 arbres et arbustes ont été plantés il y a deux ans sur les quais à Bordeaux, des cerises et pêches de vigne poussent dans les différents quartiers à Lyon… Tout le monde semble s’y mettre, pour des bénéfices qui seraient multiples. « Même si on ne peut pas aller vers une totale résilience, l’arbre fruitier permet d’œuvrer au consommer local, tout en étant vecteur de lien social, résume Camille Savage. Il y a une forte demande des habitants, des associations, des centres de loisirs, etc., qu’il faut évidemment accompagner pour que cela fonctionne. »

Car planter un bébé poirier au pied d’un immeuble ne suffit pas pour nourrir et fédérer tout un quartier, du jour au lendemain. D’abord, car il faut attendre plusieurs années pour effectuer une cueillette, qu'il ramène (eh oui) des insectes, mais aussi car l’arbre fruitier nécessite un savoir-faire et un entretien très spécifiques pour se développer. « Il y a un gros travail de formation de nos agents, dont l’image va changer à mesure qu’ils deviendront pourvoyeurs de fruits et détenteurs de nouveaux savoirs », estime Gil Melin, adjoint au maire de Ris Orangis (Essonne), où plusieurs vergers ont été installés aux abords d’écoles et d’Ehpad. « Il y a aussi des freins liés à la propreté, reprend Jacques Soignon. Avec les fruits qui tombent et qui font des tâches sur les voitures… » Sans compter les risques de chutes ou d’accidents qui expliquent sûrement pourquoi les collectivités préfèrent toujours les érables aux pommiers quand il s’agit de border les grands boulevards…

Des fruits parfois cueillis trop tôt

Pour autant, là où les obstacles ont été levés, les arbres fruitiers en libre-service semblent avoir trouvé leur place, et leur public. « A Dijon par exemple, où ils ont été installés dans des espaces dédiés, deux typologies de population les fréquentent, indique Marie Fiers, coordinatrice de l’association française d’agriculture urbaine professionnelle (Afaup). Les CSP + qui viennent avec leurs enfants à des fins pédagogiques, les CSP – pour qui la vocation est davantage nourricière. » Au square Daviais à Nantes, l’une des « stations gourmandes » située à quelques pas de la très fréquentée place du Commerce, certains tracent leur route tandis que d’autres en profitent. Françoise attrape une framboise et la met immédiatement à la bouche. « J’habite à côté, alors quand je passe, je ne peux pas résister à en piquer une ou deux », sourit la retraitée.

Des framboisiers en plein centre-ville de Nantes - J. Urbach / 20 Minutes

Le service Nature et jardin de la ville, qui a déjà planté des milliers de fruitiers, assure que peu de fruits sont retrouvés pourris au sol, et qu’ils sont d’ailleurs parfois cueillis un peu trop tôt. Lors des assises internationales dédiées aux paysages comestibles fruitiers, l’idée d’une meilleure signalétique, notamment pour indiquer les périodes de récoltes, a été abordée afin d’inciter les non-initiés qui hésitent encore à s’en approcher.