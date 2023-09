Une dizaine de cigognes qui déambulent dans un champ. La circulation, anormalement très élevée ces derniers temps, n’a pas l’air de les avoir perturbées. A quelques mètres pourtant, voitures, camionnettes et caravanes ne cessent de se croiser. La base aérienne de Grostenquin (Moselle) accueille depuis une dizaine de jours et jusqu’à ce dimanche le rassemblement annuel de la mission évangélique Vie et Lumière.

Pas un petit événement : environ 40.000 personnes issues de la communauté tzigane, de la France entière mais aussi d’autres pays du monde, y ont convergé. « C’est un moment qu’on attend tous. On se retrouve en famille et autour de la parole de Dieu », explique Myriam, qui a installé sa caravane juste à côté… d’un ancien véhicule militaire démantelé. « Non, non, on ne le vend pas, il était là quand on est arrivé », sourit son mari Papinque en terminant à peine son repas.

L'ancien véhicule militaire démanté à côté duquel se sont installés Myriam et Papinque. - T. Gagnepain

Il est un peu plus de midi ce jeudi et les pèlerins sont pour la plupart attablés, pour certains sous leur auvent. Le moment n’est plus aux prêches, à peu près accessibles toute la journée un peu partout sous des chapiteaux. Mais un surpasse largement les autres, « le plus grand d’Europe », selon le pasteur Joseph « Johnny » Charpentier.

Installée au milieu du campement, la « grande cathédrale de toile » jaune et bleue peut abriter plusieurs milliers de croyants. Pas ce matin pour le prêche de 10 heures, le deuxième des cinq principaux de la journée, où la plupart des chaises sont vides. Ce qui n’a pas échappé au prédicateur. « Toutes ses places vides me font mal. Il n’y a rien de plus efficace que la Bible et la prière », lance-t-il au micro devant une assemblée parsemée et pas toujours absorbée.

Assis loin de la scène, certains petits groupes discutent dans le calme. « Chacun vient quand il veut, c’est libre ici », explique un homme d’une trentaine d’années, un livre de prières à la main. « On a vraiment plaisir à se retrouver entre frères aux conventions. Il y en a deux par an : un au printemps près de Gien [à Nevoy, dans le Loiret] et celui-ci, où on se réunit après être tous partis en mission cet été. C’est un moment important, je n’en ai jamais raté une. »

A l'intérieur de la « grande cathédrale de toile », assez vide ce jeudi midi. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Le rendez-vous est aussi, souvent, l’occasion de revoir sa famille dispersée un peu partout en France, gens du voyage oblige. Myriam et Papinque ne diront pas le contraire. Leurs voisins de caravanes ne sont autres que le frère et la sœur de madame ! « Les gens se placent souvent entre proches ou amis, il n’y a pas de plan pour s’installer », confirme Pierrick, qui tient un camion buvette et glaces au détour d’une allée. « On essaie d’avoir tout sur place pour éviter que les gens sortent tout le temps et qu’il y ait du tumulte autour, même si on va aussi dans les commerces des villages. »

La base s’organise comme une petite ville. A quelques différences, quand même : des groupes électrogènes sont disposés un peu partout, comme des WC chimiques de chantier. « On y vide dedans nos réservoirs de caravanes et un camion passe plusieurs fois par jour les vider », indique encore Myriam. Au sol, de grandes voies ont été laissées pour la circulation. Au ralenti grâce aux nombreuses grumes de bois disposées un peu partout.

« On essaie que ce soit le plus propre possible »

Dans un coin de la base, une « zone santé et soins » a été aménagée. « Ici, il y a des tentes pour la protection civile, les croix rouge et blanche, la CPAM, et deux pour les médecins », montre Jean-Jacques sous un immense hangar. Chaque « résidant » peut y venir consulter. Juste à côté, les pompiers se sont aussi installés, tout comme les gendarmes qui possèdent même un mini-commissariat.

Les poubelles, elles, sont aussi ramassées régulièrement. En ce début d’après-midi, quelques sacs parsèment les principales artères, en attente d’un prochain passage. « On essaie que ce soit le plus propre possible, chacun met la main à la pâte », reprend Pierrick en passant justement le balai. Un panneau placé un peu plus loin rappelle, au cas où, les règles aux plus étourdis. Avec un message limpide pour ces pèlerins affiliés au protestantisme : « Quand vous respectez l’ordre, vous respectez Dieu ».

Le message est clair : « Quand vous respectez l'ordre, vous respectez Dieu ». - T. Gagnepain / 20 Minutes

Et le respecte-t-il en dehors de la base aérienne ? Cet été, plusieurs élus locaux avaient clamé le contraire en s’opposant ouvertement à un retour du rassemblement, après les éditions de 2006, 2015 et 2017. Ils évoquaient alors de nombreuses « plaintes pour dégradations, menaces sur les personnes et vol » de leurs concitoyens, « les conséquences désastreuses pour le site classé zone Natura 2000 ».

Sur place, le discours est bien plus nuancé. Il n’y a qu’à s’arrêter à Grostenquin, soit à environ 5 km du campement, pour s’en rendre compte. « Honnêtement, à part dimanche quand il y avait des énormes embouteillages à cause des arrivées massives, ça ne nous change pas grand-chose », relativise Benoît. Qui évoque quand même et sans la critiquer, « une manière de vivre et de se comporter qui n’est pas la même que nous ».

« C’est sûr qu’au supermarché, c’est un peu différent de d’habitude », appuie à côté de lui Virginie. « Par exemple, une dame m’a demandé de l’aider car elle ne savait pas lire. Pas de souci, je l’ai fait. Mais beaucoup de gens ici les regardent de travers et les voient comme des voleurs… On n’accepte pas toujours l’autre. »

« Ils me dérangent »

Des propos qui ne sont évidemment pas partagés par tous. « C’est une ville qui tombe du ciel, alors qu’on n’a pas les infrastructures pour », lance une habitante. « Ils me dérangent », assure une autre, avant vite de couper et de donner le moindre argument. « Nous, on est content, on a une hausse du chiffre d’affaires de 15 % en ce moment », équilibre Eyyup, qui tient l’unique kebab de cette commune d’environ 600 habitants. Pas la plus proche du site.

A Guessling-Héméring, difficile de croiser quelqu’un pour en parler. Sauf ces trois mères de famille, à proximité de l’école. « On ne les supporte pas. Ils ne respectent rien », se mettent-elles d’accord en évoquant des libertés prises avec le Code de la route. « On a aussi été démarché par des gens qui voulaient nettoyer nos toits ou nous vendre des calendriers. Ce n’était pas très sympa ! »

« Et vous savez qu’ils ont pété des serrures et essayez de rentrer dans le club-house au stade ? Regardez les photos », prolonge Amandine. « Et vous avez entendu parler de cacaland ? C’est un endroit où ils font leurs besoins et laissent leur papier », ajoute Laetitia en recherchant un post plus ou moins récent sur un réseau social. « Mais on ne s’est rien fait voler, c’est déjà bien ! »

Difficile de toute façon de ne pas voir la présence policière… « Je n’en ai jamais vu autant. Même à cheval ! », sourit Angélique. « C’est très surveillé cette année. » Au moins jusqu’à dimanche, date du dernier jour officiel de la convention.