La Française des jeux lance un avis de recherche pour trouver un gagnant

Un millionnaire s’ignore en France. Et s’il ne répond pas rapidement à l’appel de la Française des Jeux (FDJ), il risque de tout perdre. La FDJ a lancé un avis de recherche afin de trouver un gagnant qui ne s’est pas manifesté. Ce dernier a joué à My Million lors du « tirage du vendredi 30 juin et a remporté un million d’euros par tirage au sort », explique l’entreprise dans un communiqué.

Le joueur a jusqu’au mardi 12 septembre à 23h59 pour se manifester, sinon la Française des Jeux récupérera son gain qui ensuite sera remis en jeu. Afin de trouver le futur et mystérieux millionnaire, la FDJ donne son code gagnant le « DF 321 7979 ».

Un coup de fil et un reçu

Afin de prouver qu’il est bien l’heureux gagnant, ce dernier devra montrer son reçu, seule preuve irréfutable d’un gain de loterie. Il peut contacter la Française des Jeux directement par téléphone au 09 69 36 60 60 afin de se faire connaître, le service client le mettra ensuite « en contact avec les équipes Accompagnement et Expérience Gagnants », explique le communiqué.

« Toutes les combinaisons jouées en France se voient automatiquement attribuer un code My Million (deux lettres et sept chiffres). Le jeu My Million prévoit le tirage au sort d’un code gagnant parmi l’ensemble des codes attribués en France », précise l’institution des jeux d’argent.