Sur de nombreux sujets, le modèle allemand est souvent vanté en France. Les transports n’échappent désormais pas à la règle : lundi, Emmanuel Macron annonçait souhaiter la mise en place d’un pass rail en France, à l’image du ticket unique à 49 euros par mois qui a séduit cet été en Allemagne. Il faut que « ce soit simple, que les Français quel que soit leur âge puissent acheter ce pass et voyager en Intercités ou en TER de manière illimitée, pour un prix unique pas cher », et « si possible aussi avec les bus, les métros, les tramways dans les grandes villes », a précisé le ministre des Transports Clément Beaune sur France 2 ce jeudi.

« L’Etat mettra à la poche, bien sûr » pour financer ce dispositif, a-t-il dit, en prônant un passe à « un prix attractif » qui serait « autour de ce qu’ont fait les Allemands ». En Allemagne, depuis le 1er mai, un abonnement permet de voyager sur tous les réseaux urbains (métro, bus, tramways) et dans les trains régionaux du pays pour 49 euros par mois. Ce « Deutschlandticket » est financé à parité par l’Etat fédéral et les Länder, une mesure qui doit coûter 3 milliards d’euros par an jusqu’en 2025. Une initiative semblable a été lancée au Portugal.

Grande concertation

Le tarif sera discuté « avec les élus régionaux », « et j’ai commencé cette discussion, avec chaque président de région, tranquillement, avec les présidents de métropoles et les maires des grandes villes », a indiqué Clément Beaune. « On va discuter ensemble, mais il ne faut pas que ça soit cher », a-t-il souligné.

En France, « en moyenne, on est moins cher que les Allemands avant la mise en place de leur passe et même aujourd’hui. Simplement, on a des offres éparpillées. Ce que fait la région Occitanie, c’est formidable, ce que fait la région Bretagne, c’est formidable, ce qu’on a fait sur les Intercités, c’est bien, mais on n’a pas mis ensemble. L’idée, ce n’est pas d’enlever quelque chose à quelqu’un ou de retirer ces offres attractives, c’est de faire mieux tous ensemble », a-t-il expliqué.