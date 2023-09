Ces étudiants se croyaient bien à l’abri. Mais entre janvier 2022 et février 2023, les tribunaux administratifs ont prononcé l’expulsion de 193 résidents de résidences universitaire du Crous. Des chiffres révélés par la Fondation Abbé-Pierre, qui lève le voile sur ces situations douloureuses dans un rapport publié ce jeudi. Les villes étudiantes où les tensions sur le logement sont le plus fortes sont les plus concernées : Aix-en-Provence, Lille, Versailles et Paris.

Ces expulsions résultent dans la moitié des cas des difficultés financières éprouvées par les étudiants, qui ne parviennent plus à payer leur loyer. Pas étonnant selon Manuel Domergue, chargé des études à la Fondation Abbé-Pierre : « Le contexte social est alarmant : 20 % des étudiants sont sous le seuil de pauvreté, 46 % sont contraints de travailler pendant leurs études, et les files d’attente des distributions alimentaires s’allongent ». Une situation qu’a connue Rojda en 2022. Cette Syrienne, en licence de cinéma à Paris, touchait une bourse d’une association aidant les étudiants syriens en France. Mais « faute de subventions, elle a réduit le montant des bourses allouées. Et je n’ai plus touché que 200 euros au lieu de 700. Impossible de payer mon loyer pendant un an », explique-t-elle à 20 Minutes.

Le Cnous « à 75 % en désaccord avec les constats du rapport »

Plus rarement, ces expulsions sont dues au non-renouvellement à temps de la demande de logement ou à la perte du statut étudiant. Si ces expulsions sont possibles, c’est aussi parce que les locataires de résidences universitaires sont moins protégés que ceux de droit commun. « Ils ne bénéficient pas de la trêve hivernale, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, des délais avant l’expulsion… », énumère Manuel Domergue. Et si les Crous lancent des actions en justice à l’encontre de certains résidents, c’est en raison de leurs impératifs budgétaires, selon Pauline Portefaix, chargée d’étude à la Fondation Abbé-Pierre : « Leur activité restauration est déficitaire, les rentrées budgétaires se font sur le logement. Et les impayés des étudiants, qui tournent autour de 1.700 euros en moyenne, menacent l’excédent budgétaire ». Le nombre de logements proposés par les Crous étant faible, cela les conduit aussi à un principe de non-renouvellement de 60 % des contrats d’occupation des résidents, afin d’assurer aux nouveaux bacheliers une place.

Interrogé par 20 Minutes, Clément Cadoret, directeur général délégué du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) se déclare « à 75 % en désaccord avec les constats et l’analyse du rapport de la Fondation Abbé-Pierre » et indique que « les expulsions sont très rares et réalisées qu’en dernier recours ». Il insiste aussi sur la politique de prévention des Crous : « Nous avons recruté 30 % d’assistants de service sociaux supplémentaires en deux ans pour renforcer l’accompagnement des étudiants en difficulté ».

« J’ai dormi en alternance chez des amis et dans la rue »

Autre point choquant, selon Pauline Portefaix : « Certains Crous tentent d’accélérer le départ de ces étudiants en utilisant des méthodes parfois brutales : changement de serrure, appel aux parents, coupure d’électricité, retraits des affaires personnelles… ». Certains étudiants quittent d’ailleurs les lieux avant le lancement de la procédure judiciaire. « Ce n’est absolument pas une généralité à l’échelle du réseau, même si cela a pu arriver localement. Nous mettrons fin à ce type de comportement s’ils se reproduisaient », assure Clément Cadoret.

Les conditions dans lesquelles ces expulsions ont lieu posent aussi problème : dans 127 cas survenus sur les 193 recensés entre janvier 2022 et février 2023 (soit 57 %), elles ont eu lieu sans délai. Et lorsque des délais étaient accordés, ils vont de 5 à 15 jours maximum. Rojda en témoigne : « Le 31 août 2022, j’ai été jetée dehors de ma chambre en 15 minutes avec toutes les affaires. On a démagnétisé ma carte d’accès à la résidence. Pendant un mois, j’ai dormi en alternance chez des amis et dans la rue », confie-t-elle. Certains Crous ne connaissent pas la procédure en cas d’expulsion ou ne la respectent pas.

« Certains jeunes finissent par arrêter leurs études »

On le voit avec Rodja, une fois mis à la porte, pas évident pour les étudiants de retrouver un logement tant le marché est tendu. D’autant que ces situations touchent des étudiants initialement isolés : « Beaucoup sont étrangers ou en rupture familiale. Certains finissent par arrêter leurs études », constate Manuel Domergue. C’est ce qui est arrivé à la jeune syrienne : « Impossible de poursuivre mes études en étant SDF ». Elle a fini par trouver un hébergement grâce à une association. Ayant le statut de réfugiée, elle cherche désormais du travail.

Reste à savoir quelle résonance aura cette étude, sachant que la ministre de l’Enseignement supérieur tiendra sa conférence de presse de rentrée ce vendredi. Selon Marianne Yvon, responsable de l’espace solidarité habitat à la FAP, des mesures pourraient être prises pour éviter ces situations douloureuses : « Il faut revoir le régime locatif des locataires du Crous pour leur donner des garanties procédurales en cas d’expulsion (délai, respect de la trêve hivernale, effets personnels consignés…). »

Seulement 6 % des étudiants logés par les Crous

Mais c’est surtout un travail de prévention des expulsions qu’il faudrait mener : « Il est nécessaire que chaque étudiant en difficulté puisse être accompagné par un travailleur social qui mobilisera les aides financières », poursuit-elle. Enfin, la Fondation souligne l’urgence à développer le logement universitaire en construisant 15.000 places par an, à faire respecter l’encadrement des loyers dans certaines villes universitaires (30 % des annonces ne le font pas).

Car aujourd’hui, seulement 6 % de l’ensemble des 2,7 millions d’étudiants sont logés en résidences gérées par les Crous. Des préconisations que Clément Cadoret « partage à 75 % ». Lors d’une réunion avec les directeurs généraux des Crous ce jeudi, il a insisté sur l’harmonisation des pratiques et l’amélioration de l’information des étudiants sur le renouvellement des demandes de logement, les aides financières possibles…