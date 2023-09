La facture des émeutes du début de l’été augmente encore. Le coût des dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel 17 ans, tué à Nanterre par la police lors d’un contrôle routier, a été réévalué mercredi à 730 millions d’euros, contre 650 millions précédemment, selon France Assureurs.

Les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent plus de 90 % du coût total (respectivement 65 % et 27 %), selon la fédération des assureurs. Au total, 15.600 sinistres ont été déclarés.

Un geste pour les petits commerçants indépendants

« Cette réévaluation des dommages liés aux violences urbaines de fin juin confirme le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes », a déclaré Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

Dès le 1er juillet, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d’indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes, envers qui les banques étaient également appelées à faire preuve de compréhension. La fédération professionnelle avait invité trois jours plus tard ses membres à « réduire » les franchises pour les « petits commerçants indépendants les plus durement touchés » par les violences urbaines.