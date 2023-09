Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un drame impliquant la police et un adolescent s’est noué mercredi soir à Elancourt dans les Yvelines. Un jeune homme de 16 ans est mort dans une collision en deux-roues avec un véhicule de police, un peu plus de deux mois après le décès de Nahel à la suite d’un contrôle routier qui avait été l’élément déclencheur de plusieurs nuits d’émeutes. Selon une source policière, la victime est accusée d’un refus d’obtempérer alors que son deux-roues était « suivi à distance » par une voiture de police. A une intersection, le deux-roues est entré en collision avec « un autre véhicule de police », selon la version de cette première source policière. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Versailles : une pour « refus d’obtempérer », l’autre pour « homicide involontaire par conducteur ». Deux policiers ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette seconde enquête.

Le Conseil d’Etat va-t-il conforter le ministre de l’Education Gabriel Attal dans son choix d’interdire l’abaya à l’école ? La réponse ne va pas tarder puisque la plus haute juridiction administrative doit rendre sa décision ce jeudi sur cette interdiction, contestée par l’association Action Droits des Musulmans (ADM) qui pointe un risque de discrimination et d’atteinte aux droits. Lors de l’audience, le débat a beaucoup tourné autour de la portée religieuse de la tenue, l’avocat de l’ADM Vincent Brengarth assurant que l’abaya « ne peut pas être considérée comme un vêtement religieux mais traditionnel ». Mais pour le ministère de l’Education nationale ce vêtement « fait immédiatement reconnaître celui qui le porte comme appartenant à la religion musulmane ».

C’est une promesse de Washington à Kiev particulièrement controversée. Les Etats-Unis vont fournir des munitions contenant de l’uranium appauvri, dans le cadre d’une nouvelle aide annoncée mercredi totalisant 1 milliard de dollars et censée donner un « nouvel élan » à la contre-offensive contre les forces russes. Ces munitions sont une arme redoutablement efficace pour percer les blindages mais elle fait polémique en raison des risques toxiques pour les militaires et les populations. L’uranium appauvri est un produit dérivé du processus d’enrichissement de l’uranium. Il est environ 60 % moins radioactif que l’uranium naturel. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a donc assuré que ces obus « ne sont pas radioactifs » et « ne s’approchent même pas de la catégorie des armements nucléaires ». L’ambassade de la Russie aux Etats-Unis a pour sa part dénoncé cette prochaine fourniture par Washington à Kiev, qualifiant cette future aide de « signe clair d’inhumanité ».