Il n’y en aura pas pour tout le monde. Ouigo, qui fête cette année ses dix ans, met en vente pour l’occasion des billets de train à de TGV à petits prix. Ce 6 et 7 septembre, 100.000 billets sont ainsi proposés au prix de 10 € lors d’une vente flash. Les usagers ont donc 48 heures pour planifier leurs voyages.

« Des milliers de billets Grande Vitesse et Train Classique » seront en outre proposés aux tarifs de 16 et 19 euros, précise Ouigo sur son site Internet. Plus de cinquante destinations sont concernées dans toute la France, pour des voyages prévus entre le 11 septembre et le 9 décembre.