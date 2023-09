Après l’annonce officielle, le 24 août dernier par le Palais de Buckingham, de la visite d’Etat du Roi Charles III et de la Reine Camilla en France, et qui passera par Bordeaux le vendredi 22 septembre, on en sait un peu plus sur le déroulé du programme bordelais.

L’arrivée du couple royal se fera en train, à la gare Saint-Jean. Dans un communiqué diffusé ce mercredi par l’ambassade du Royaume-Uni, on apprend ainsi que « Sa Majesté rencontrera les services d’urgence et les communautés touchées par les incendies de forêt de Bordeaux en 2022, à la Forêt expérimentale, un site conçu pour surveiller les réactions des forêts urbaines au changement climatique. » Ce projet de l’université de Bordeaux, sur le site de l’observatoire de Floirac, vise effectivement à étudier sur une période de dix ans, la réponse d’une forêt urbaine aux changements climatiques, et ses effets sur l’environnement.

Retour en avion

« Leurs Majestés » rencontreront ensuite « des militaires britanniques et français pour en savoir plus sur la collaboration entre les deux nations en matière de défense. » Le Roi et La Reine assisteront également à un événement de la campagne GREAT à Bordeaux, qui présentera des entreprises britanniques et françaises et permettra à Leurs Majestés de rencontrer des membres des communautés française et britannique de la ville. »

Le couple Royal visitera enfin « un vignoble biologique », à savoir le château Smith Haut-Lafitte à Martillac, grand cru classé en Pessac-Léognan. Une halte qui était déjà inscrite au programme de la visite royale en mars dernier, finalement annulée en raison des manifestations liées à la réforme des retraites.

Le Roi et la Reine devraient repartir vers Paris en avion.