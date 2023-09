Les mots sont la matière première de la pensée. Et un nouveau mot permet logiquement de nouvellement penser une situation. C’est le cas à Marseille, où la ville est empêtrée dans une spirale de violence entre clans de narcotrafiquants qui a déjà tué cette année 42 personnes, et blessé 109 autres, effaçant le sinistre « record » de 2022, avec 31 morts. Un niveau de violence jamais atteint dans une ville pourtant malheureusement coutumière des règlements de comptes depuis les années 1980.

C’est dans son dernier communiqué de presse, relatif à la mort d’un jeune homme de 23 ans abattu à la cité des Rosiers le 31 août dernier, que Dominique Laurens, la procureure de la République de Marseille a dégainé le terme de « narchomicide ». Mot-valise formé par la contraction de narcotrafiquant et d’homicide, le terme de « narchomicide » vise à forger un terme plus approprié que celui de « règlement de comptes » qui, s’il n’a pas de réalité juridique, décrit avant tout un mode opératoire et une typologie de victimes que l’on ne retrouve plus aujourd’hui dans les assassinats sur fond de trafic de stupéfiants.

Ce qu’expliquait ce mercredi matin Dominique Laurens sur France Info : « Le règlement de comptes a une signification en termes policiers. On n’est pas véritablement dans la notion de règlement de comptes, mais vraiment sur des homicides liés au narcobanditisme. Les victimes sont vraiment simplement des gens qui sont sur des points de stupéfiants. Ils ne sont pas visés pour leur participation spécifique aux trafics, mais parce qu’ils sont là simplement ». Une définition à laquelle colle ce jeune tué aux Rosiers, et qui, selon les éléments de l’enquête communiqués par le parquet, était « originaire du centre de la France (…), condamné pour des faits de droit commun et inconnu sur le plan judiciaire à Marseille ». Venu « charbonner » à Marseille, ce fut pour ce « jobber » apparemment sans envergure dans la hiérarchie des trafics de stupéfiants un aller sans retour. Un profil de victimes que les enquêteurs retrouvent de plus en plus souvent à Marseille et qui a donc conduit la justice à abandonner le terme de « règlement de comptes ».

Victimes plus jeunes, tueurs moins « pro »

Un règlement de compte, terme sans aucune réalité juridique est à l’origine un jargon policier qui sert à décrire un mode opératoire (commando, lourdement armé, véhicule volé, déplaqué et incendié ensuite) visant un certain type de victimes (relativement élevées dans la hiérarchie des réseaux et fortement identifiées par les services de polices). Une description qui ne correspond plus à la réalité de l’essentiel des crimes commis à Marseille, par les groupes de narcotrafiquants ces trois-quatre dernières années.

Déjà, à la fin de l’année 2022, la police avait cessé de parler de règlement de comptes en constatant des victimes de plus en plus jeunes mortes dans ce qui s’apparente davantage à des opérations d’intimidation que d’élimination ciblée. Des actions « à l’aveugle » qui conduisent à la mort d’adolescents, comme Rayanne, 14 ans, abattu d’une rafale de kalachnikov à l’entrée de son quartier des Marronniers.

Pour mesurer la profondeur de ces évolutions, il faudra attendre que les premiers procès pour les homicides de ces dernières années se tiennent. Il sera alors possible de publiquement constater qu’à la fois le profil des tueurs a changé, là aussi plus jeune, à l’image de Mattéo, un jeune de 18 ans, mis en examen au printemps pour deux assassinats, mais aussi « moins professionnel ». Exit les opérations menées minutieusement, avec balisage du véhicule des cibles, repérage et surveillance, comme cela a été dernièrement démontré lors du procès d’assises du règlement de comptes commis sur l'A55 en février 2017.