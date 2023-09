Des bébés qu’on laisse pleurer dans un coin, des repas qui manquent, des couches qui ne sont pas changées… Les mauvais traitements observés dans certaines crèches privées avaient déjà été dénoncés dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) paru en avril. Dans Le prix du berceau*, qui sort ce vendredi en librairie, Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse évoquent à leur tour des cas de maltraitances et des négligences, et mettent en lumière le système économique qui les favorise. Mathieu Périsse nous explique les arcanes de ce système.

Mathieu Périsse. - Manon Jalibert

Même avant sa sortie, votre livre fait du bruit. Pensez-vous qu’il aura la résonance de l’ouvrage Les fossoyeurs, qui avait dénoncé les maltraitances dans les Ehpad ?

Les Fossoyeurs partaient de zéro, car ce qui se passait dans certains Ehpad n’avait pas encore été révélé. Pour notre ouvrage, c’est différent. Il intervient après le décès d’une petite fille à Lyon en 2022, à laquelle une auxiliaire aurait fait ingérer de la soude caustique. Ce drame a déclenché le rapport de l’Igas, qui a confirmé des cas de maltraitance avec des témoignages glaçants.

Notre enquête, qui s’est étalée sur une année, accompagne cette prise de conscience. On sent bien que le sujet suscite l’attention du grand public et des salariés concernés, qui attendent des mesures. Et que notre ouvrage soulève aussi des craintes chez les entreprises du secteur et le gouvernement.

Justement, avez-vous reçu des pressions de la part des quatre grands groupes (Grandir, Babilou, La maison Bleue, People & Baby) que vous épinglez dans le livre ?

Non. Nous les avons sollicités, mais seule La maison bleue a accepté de nous recevoir. Les trois autres nous ont répondu par écrit, en nous rappelant la législation en cas de diffamation. Mais notre enquête est solide et nous avons vérifié toutes nos informations. Il ne s’agit pas d’une somme de témoignages non recoupés.

Votre livre décrit la course effrénée à la rentabilité des crèches privées, qui au final réussissent à faire du profit. Est-ce pour cela qu’elles se sont multipliées ces dernières années ?

Un rapport de l’inspection générale des finances paru en 2021 montrait que la rentabilité moyenne des crèches tournait autour de 6 %. Un chiffre qui cache de grande disparité, car certaines accusent des pertes alors que d’autres affichent de taux de profit de 25 %. Leur développement a réellement démarré en 2003, quand ces structures ont pu bénéficier de subventions de la CAF. Les crédits d’impôts octroyés aux entreprises réservant des places pour leurs salariés ont aussi été porteurs. Ce qui explique leur développement : aujourd’hui, un quart des crèches de France sont privées. Et ces dix dernières années, la majorité des places ont été créées dans le privé.

Vous parlez de violences systémiques. Ne craignez-vous pas de mettre toutes les crèches privées dans le même sac ?

Violences systémiques ne veut pas dire violences systématiques. On ne dit pas que toutes les crèches sont maltraitantes. Mais il existe des problèmes structurels et les conditions d’accueil ont tendance à se dégrader. Par ailleurs, les quatre groupes du secteur adoptent une logique similaire : politique du remplissage, recherche de rentabilité… Les directrices de crèches sont sous la houlette de directeurs régionaux qui leur demandent des comptes. Elles sont devenues des gestionnaires.

Vous avez collecté des témoignages de parents déclarant que leurs enfants étaient affamés en sortant de la crèche. Ce problème de sous-alimentation est-il très fréquent ?

Il n’y a pas de consigne directe donnée aux directrices d’économiser des repas. Mais dans une crèche sur laquelle nous avons enquêté, 10 % de la prime de la directrice était liée à l’adéquation entre le taux de repas commandés et le nombre d’enfants présents. Dès lors, la tentation de prévoir l’absence d’un certain nombre d’enfants pour commander moins de repas existe. Dans une crèche des Bouches-du-Rhône, il manquait trois à cinq repas par semaine.

Dans ces cas-là, les professionnels tapent dans les portions de secours ou divisent des portions en deux. Pour éviter ce genre de dérives, il faudrait que les crèches privées sanctuarisent leur budget alimentation.

Vous montrez que ces structures ne respectent pas toujours la législation sur l’encadrement des enfants. Ne sont-elles pas suffisamment contrôlées par les services de la Protection maternelle et infantile (PMI) ?

Nous n’avons pas trouvé de crèches fonctionnant en permanence avec un sous-encadrement, ce serait très risqué juridiquement pour elle. Mais nous avons recueilli des témoignages montrant qu’à certaines heures, comme en tout début de matinée, en fin de journée ou entre midi et 14 heures, le ratio d’un adulte pour cinq bébés qui ne marchent pas, par exemple, n’est pas respecté.

Des directrices anticipent aussi l’absence de bébés certains jours pour en accueillir d’autres. Cela s’apparente à du surbooking. Concernant les PMI, seules un quart disposent d’une personne à temps plein chargée de contrôler les crèches, ce qui est clairement insuffisant. En 2020, moins de 10 % des crèches étaient contrôlées chaque année.

Les conditions de travail rendent-elles les missions des auxiliaires impossibles ?

Il est possible de bien faire son travail, moyennant une équipe stable et un grand sens de l’engagement. Mais ce n’est pas le cas dans certaines structures, où le turnover est incessant.

Les crèches affichent souvent des projets pédagogiques très bien ficelés, mais qui ne sont pas appliqués en raison du travail à flux tendu. Idem : il n’existe souvent pas de temps d’analyse de la pratique professionnelle en groupe, alors que c’est ce qui permet de progresser. On pare au plus pressé. Certaines crèches sont devenues des usines à bébés où les salariées sont surchargées de travail.

Les parents se rendent-ils toujours compte des négligences subies par leurs enfants ?

Non, car ils ne passent pas beaucoup de temps à la crèche et les bébés ne parlent pas ! Parfois, ils ont l’intuition que quelque chose dysfonctionne, mais ils ne savent pas quoi. Et il est très difficile de trouver des preuves.

Quelles mesures les pouvoirs publics devraient-ils prendre immédiatement ?

On est à la croisée des chemins. On peut encore faire bouger les lignes. Il faudrait redonner des moyens aux PMI pour assurer les contrôles.

Quels conseils donneriez-vous aux parents ayant un enfant inscrit dans une de ces crèches ?

De ne pas hésiter à poser des questions à la direction sur le nombre de salariés, leur formation…