Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va pouvoir ce mercredi préciser encore un peu plus le cap à suivre. Il va en effet présider à l’Elysée un séminaire gouvernemental sur ses grandes priorités, suivi d’un Conseil national de la refondation (CNR) demain. Ces RDV suivent la réunion du chef de l’Etat avec les chefs des partis le 30 août à Saint-Denis. Toutefois, contrairement à ce qu’avait annoncé initialement Olivier Véran, ce mercredi « on est sur un séminaire traditionnel de rentrée, pas sur un suivi thématique de Saint-Denis », selon une source gouvernementale. L’objectif est de dérouler la feuille de route parlementaire de la majorité « sur l’automne jusqu’au budget 2024 », explique l’entourage d’Emmanuel Macron. Une première étape donc avant que le contexte politique ne se tende fortement, avec en ligne de mire une possible motion de censure contre le gouvernement d’Elisabeth Borne lors du vote sur le projet de loi de Finances 2024.

LFI va devoir s’y résoudre : le nom de Nupes ne devrait pas apparaître lors des élections du 9 juin 2024. Le Parti socialiste a adopté mardi soir, à l’unanimité de son bureau national, son texte d’orientation stratégique pour les élections européennes, qui prévoit le principe d’une liste autonome et sera soumis le 5 octobre au vote des militants. Le texte stratégique, non amendable, précise que le PS a « toujours considéré » que son projet dicterait ses alliances, « et non l’inverse ». Le bureau national a également voté à l’unanimité le contenu programmatique du projet européen, lui aussi soumis au vote des militants à la même date, et qui peut faire, lui, l’objet d’amendements par les fédérations, jusqu’à la tenue d’une convention nationale de clôture le 14 octobre.

Une partie de l’Hexagone va avoir chaud jusqu’à dimanche. En attendant, la vague de chaleur tardive et inédite à ce moment de l’année continue de s’étendre. Météo-France a ainsi placé pour ce mercredi 44 départements en vigilance jaune canicule, après une journée de mardi marquée par de nouveaux records de température pour un mois de septembre. Dans son dernier bulletin à 00h00, l’organisme public de prévision a levé la vigilance jaune pour les départements de la Creuse, de la Corrèze et du Cantal. Malgré la fin de l’été météorologique fin août, des températures inhabituelles affectent une large portion ouest du pays, où la chaleur devrait persister jusqu’à dimanche, avec des nuits remarquablement chaudes.