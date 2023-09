Rentrée étudiante 2023 EN DIRECT : Bourses, logements, places à l'université...Que va annoncer Sylvie Retailleau ?

09:45 : Pourtant les bourses ont été revalorisées

« Effectivement les étudiants ne sont pas épargnés, et c’est pour ça qu’on a mis un demi-milliard d’euros pour cette rentrée, avec une augmentation historique sur les bourses », a rappelé Sylvie Retailleau, qui doit annoncer « en ce début d’année universitaire » le calendrier d’une future « réforme structurelle des bourses ». Les bourses ont en effet gagné entre 37 et 127 euros (soit entre +6 et +34 % selon le ministère) par rapport à la rentrée 2022.