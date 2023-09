Il avait 31 ans et est mort sous les couleurs de la France. Un hommage national a été rendu mardi matin aux Invalides au sergent-chef Nicolas Mazier, militaire des forces spéciales tué le 29 août en opération en Irak. L’aviateur du commando parachutiste de l’Air n° 10 (CPA n° 10) a été décoré de la Croix de la Valeur militaire avec palme et de la Médaille militaire à titre posthume, lors d’une cérémonie très sobre devant sa famille et ses anciens frères d’armes.

La dépouille de Nicolas Mazier, âgé de 31 ans, avait auparavant traversé le pont Alexandre III précédé d’une escorte de la gendarmerie, devant une haie d’honneur d’une centaine de personnes parmi laquelle figuraient des militaires au garde à vous. Le sergent Mazier, nommé sergent-chef à titre posthume, a été tué le 29 août au cours d’une opération de reconnaissance en appui des forces irakiennes à une centaine de kilomètres de Bagdad, où le groupe a essuyé une embuscade de djihadistes de l’Etat islamique (EI).

Un militaire plusieurs fois décoré

Il opérait depuis le 19 juillet dans le cadre de l’opération Chammal, le volet français de l’opération de la coalition internationale Inherent Resolve contre l’EI, créée en 2014, et qui compte 600 militaires français déployés dans la région. Célibataire et sans enfants, cet ancien engagé volontaire de l’armée de terre avait rejoint l’armée de l’air et de l’espace en 2017, avant d’être affecté dans les forces spéciales en 2021.

Le général Stéphane Mille, chef d’Etat-major de l’armée de l’air et de l’espace, présent lors de la cérémonie, avait déjà salué le militaire plusieurs fois décoré et déployé en opérations extérieures, le décrivant comme « un aviateur remarquable aux qualités reconnues de tous ». Un autre hommage sera rendu mardi après-midi sur la base aérienne 123 Orléans-Bricy, qui héberge l’unité dont faisait partie le sergent-chef Mazier, en présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu.