Le syndicat CGT a lancé un préavis de grève pour la journée du 5 octobre à la mairie, au CCAS et à la métropole de Montpellier. Le syndicat s’oppose à la retenue d’une partie (1/30) de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au-delà du dixième jour d’absentéisme de maladie ordinaire dans l’année. Cette indemnité est calculée suivant le grade et la fonction de l’agent. Elle peut aller de 240 à environ 500 euros pour les catégories C (les plus bas salaires).

Confrontées à l’un des taux d’absentéisme les plus importants de France, la ville et la métropole ont acté cette sanction financière, en décembre 2022. Ce plan est entré en vigueur le 1er janvier. La CGT dénonce « une politique discriminatoire » et juge cette décision « contreproductive (…). Les agents viennent travailler malade, au risque de contaminer leurs collègues, reportent leurs interventions chirurgicales, au détriment de leur santé ou posent des congés pour se faire opérer ». De son côté, l’intersyndicale des personnels de la métropole de Montpellier (CFDT, FO, SUD) avait déposé, au nom des 2.700 agents de la collectivité, une requête en excès de pouvoir le 1er juin auprès du tribunal administratif.

Un coût estimé à 37 millions d’euros par an

La chambre régionale des comptes s’est penchée sur le problème de l’absentéisme à la ville en étudiant l’exercice 2015-2020. Les agents y ont été en arrêt maladie 44 jours par an, contre 33 en moyenne dans les autres villes de France. Le « coût de cette situation pour la collectivité peut être évalué à 37 millions d’euros par an », a-t-elle calculé dans un document rendu public en juin 2023. « Le temps de travail non effectué a aussi des conséquences sur le niveau de service rendu à l’usager et les conditions de travail des agents », précise-t-elle.

A cet absentéisme important, s’ajoutent 297 agents sans affectation, percevant l’intégralité de leur traitement brut et leur régime indemnitaire, représente 8 % des agents de la ville (qui étaient 3.710 en 2020).