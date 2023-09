L’annonce a été faite lundi. Jean-Michel Aulas, l’ancien patron de l’OL, va remplacer le maire de Lyon Grégory Doucet… le temps d’une soirée. Cette année, c’est lui qui a été désigné par la fondation Fourvière pour remettre l’écu d’or aux autorités religieuses, lors de la traditionnelle cérémonie du vœu des échevins, prévue ce vendredi 8 septembre.

Elu en 2020 à la tête de Lyon, Grégory Doucet refuse, depuis, de participer à la messe au nom du principe de laïcité, s’inscrivant ainsi dans la lignée de son prédécesseur Édouard Herriot. En son absence, la fondation s’est donc chargée de lui trouver un remplaçant, à savoir une « personnalité » lyonnaise issue du milieu sportif, culturel ou économique, afin de perpétuer cette tradition qui date du 17ème siècle.

Une « vraie fierté »

Tout remonte à l’an 1643. A l’époque, la peste ravage le pays et s’étend dans les rues de Lyon. Inquiets, les notables lyonnais se rendent le 8 septembre sur la colline de Fourvière pour implorer la Vierge Marie de sauver la cité, en lui promettant de revenir chaque année lui déposer des offrandes si leur vœu est exaucé. Promesse tenue.

Désigné pour remettre l’écu d’or - une médaille aujourd’hui - à l’archevêque de Lyon au nom de tous les habitants, Jean-Michel Aulas s’en est réjoui. « Cette tradition nous ancre dans notre histoire et nous invite à la fraternité », estime-t-il. Et d’ajouter : « C’est une vraie fierté pour moi d’y participer. Si j’ai accepté le principe de représenter les Lyonnais pour la commémoration du vœu des Échevins, c’est aussi pour témoigner qu’on peut et qu’il est bon d’entreprendre ici et d’encourager beaucoup à oser. »