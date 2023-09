Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron a fait lundi soir sa rentrée auprès des jeunes. Le chef de l’Etat a profité d’une interview sur la chaîne YouTube « HugoDécrypte » pour donner son avis sur la manière de s’habiller à l’école. Et s’il a défendu l’interdiction de l’abaya, il s’est par contre dit favorable à des « expérimentations » et une « évaluation » du port de l’uniforme. Toutefois, le président s’est pour sa part prononcé plutôt pour une « tenue unique » (jeans, tee-shirt et veste), « beaucoup plus acceptable pour les adolescents ».

Rédoine Faïd a une nouvelle fois RDV avec la justice. Le braqueur multirécidiviste, âgé de 51 ans, comparaît ce mardi devant les assises pour son évasion en 2018, sa deuxième en cinq ans. Son procès débutera dans la matinée au palais de justice historique de Paris, sur l’île de la Cité, sous haute sécurité. Il y est jugé jusqu’au 20 octobre notamment pour « récidive d’évasion en bande organisée » et « détournement d’aéronef », avec 11 autres personnes soupçonnées de l’avoir aidé à préparer ou réaliser cette évasion de la prison de Réau, ou de l’avoir assisté lors des trois mois de cavale qui ont suivi. Avant ce procès, notre journaliste Caroline Politi revient pour vous sur son évasion spectaculaire et sa cavale très ordinaire.

Une très grosse partie de l’Hexagone va encore avoir très chaud ce mardi. Météo-France a en effet émis une vigilance jaune pour canicule dans 43 départements. En outre, alors que l’été se prolonge très chaudement sur nos thermomètres, l’été météorologique des scientifiques – qui se cantonne à juin, juillet et août – livre son bilan. Avec l’exceptionnelle canicule qui l’a clôturé et avec une température moyenne de 21,8 °C supérieur d’1,4 °C à la normale, il se classe selon Météo-France comme le quatrième été le plus chaud jamais enregistré en France. Seuls les étés 2003 (+2,7 °C), 2022 (+2,3 °C), et 2018 (+1,5 °C) le dépassent.