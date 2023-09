Les voyages pontificaux ne sont plus aussi faciles qu’avant, a reconnu ce lundi, de retour de Mongolie, le pape François, 86 ans, affaibli par son grand âge et la multiplication d’ennuis de santé. « Pour être franc, voyager ne m’est plus aussi facile qu’au début, je suis limité dans la marche », a reconnu le souverain pontife, entravé par des douleurs au genou et à la hanche et qui se déplace le plus souvent en fauteuil roulant, en réponse aux journalistes qui l’interrogeaient à son retour de Mongolie sur ses futurs voyages officiels.

Problèmes de hanche, douleurs au genou, opérations, infection respiratoire : le pape François connaît des soucis médicaux récurrents depuis son élection en 2013. Le jésuite argentin a été hospitalisé dix jours en juin en raison d’une opération à l’abdomen qui l’avait éloigné du Vatican.