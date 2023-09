L’occasion de tester d’emblée les fameuses cours « oasis » dans les écoles et de prendre de belles photos de ciel laiteux ou jaunâtre, encombré de poussières du Sahara, dans le Sud-Ouest. Depuis ce lundi, un nouvel « épisode de chaleur » touche l’Hexagone avec déjà son lot de records mensuels mais aussi absolus. Il a fait 24,4 °C à Montauban dans la nuit de dimanche à lundi, il s’agit selon Météo-France tout simplement « de la nuit la plus chaude jamais mesurée » dans la préfecture Tarn-et-Garonnaise, même pas lors de la fameuse canicule de 2003. A Toulouse, avec 24,2 °C durant la nuit, le record est tombé pour un mois de septembre. Des valeurs de 38 °C voire 39°C ont été relevées en journée du côté dans le Centre-Ouest.

« Cet après-midi à 14 heures on avait déjà presque une vingtaine de records mensuels battus, il y en aura beaucoup plus en fin de journée », assure le prévisionniste Frédéric Nathan. Il prévoit d’ores et déjà que l’indicateur thermique national - cette moyenne de températures dans 30 stations réparties sur tout le territoire – pour un mois de septembre, dont le record actuel est de 24,7 °C, devrait être dépassé ce lundi.

A quoi s’attendre pour la semaine

Alors pourquoi cet été torride qui recommence ? La faute à une dépression au large du Portugal et qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. « A l’avant de cette dépression, on a de l’air chaud qui a été aspiré depuis le Maghreb et qui est revenu progressivement sur le pays avec des hautes pressions qui se sont installées. On est aujourd’hui dans une situation de blocage qui va durer toute la semaine avec de l’air très chaud pour la saison », précise le spécialiste.

🌡️ Épisode de fortes #chaleurs :#Températures attendues ce #lundi et ces prochains jours ⤵️ pic.twitter.com/oafaT5wUFs — Météo-France (@meteofrance) September 4, 2023

Demain [mardi], les pics de chaleur « vont baisser très légèrement mais l’air chaud va s’étendre grosso modo du nord de l’Aquitaine et de l’Occitanie jusqu’à l’Île-de-France et gagner la région Rhône-Alpes pour le reste de la semaine ». Pour l’instant, tous les modèles météo prévoient que l’épisode va perdurer jusqu’à la fin du week-end. « De l’air un petit peu moins chaud devrait rentrer par l’ouest à partir de dimanche et surtout en début de semaine prochaine mais très progressivement, mais cela restera très doux pour la saison », avance Frédéric Nathan.

« Remarquable » mais pas encore exceptionnel

Le niveau de chaleur attendu cette semaine est clairement « remarquable » pour la saison. Mais pas exceptionnel. « Les petites bouffées chaudes au moins jusqu’à la mi-septembre sont assez fréquentes », relève Christine Berne, climatologue à Météo-France. Un pic de chaleur s’est notamment produit mi-septembre 2022 dans le Sud-Ouest, durant lequel le mercure est grimpé jusqu’à 39,2 °C à Mont-de-Marsan. On a aussi transpiré à grosses gouttes du 11 au 13 septembre 2016 et du 12 au 21 septembre 1987. « On ne peut pas dire que c’est inédit mais cela peut le devenir si l’épisode dure longtemps », conclut-elle.