Résilier un abonnement ressemble parfois à un parcours du combattant. Et c’est pour le faciliter qu’une disposition de la loi « portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » de 2022 est entrée en vigueur le 1er septembre. Elle a prévu une procédure allégée pour quitter son abonnement en rendant obligatoire sur le site des entreprises une mention « résilier un contrat » sur laquelle il suffit de cliquer pour avoir accès à un formulaire de résiliation.

A l’heure de cette heureuse nouvelle, nous avons demandé à nos lecteurs leurs pires expériences de résiliation, que nous avons classées par thématiques et que nous vous présentons en version éditée. Ainsi les entreprises citées ont été anonymisées mais vous les reconnaîtrez peut-être.

La répression des fraudes à la rescousse

Marie-Isabelle a souscrit un abonnement téléphonique pour son fils qui étudiait en Savoie. Mais quand il a voulu revenir chez lui à La Réunion, cela a été le début d’un « véritable cauchemar ». Elle raconte :

Un courrier en recommandé avec accusé de réception leur a été envoyé avec les motivations de la résiliation, le départ de la métropole étant un motif valable. Mais le SAV basé au Maroc était un véritable labyrinthe ! Plus de deux mois à tenter de leur faire comprendre que mon fils n’était plus sur le territoire métropolitain. J’ai eu un responsable toujours au Maroc qui n’a absolument rien voulu savoir. J’ai fait intervenir les services de la répression des fraudes qui nous ont pris très au sérieux vu que nous n’étions pas les seuls dans cette situation. Les services sont intervenus auprès de l’opérateur et en quatre jours, le litige a été résolu avec les excuses de l’entreprise.

John s’est lui retrouvé avec un abonnement alors qu’il avait simplement acheté un journal en format numérique :

J’ai été prélevé tous les mois de 10 euros sans mon consentement. Après […] de multiples courriels demandant l’arrêt des prélèvements et précisant que la pratique était illégale, j’ai continué à être prélevé. C’est finalement après une plainte auprès de la répression des fraudes et menace d’action en justice que les prélèvements ont fini par s’arrêter. Bien sûr aucun remboursement des sommes indûment prélevées.

Les morts paient encore

Les personnes décédées qui continuent à être débitées est un classique mais étant donné les circonstances, c’est toujours aussi douloureux. Ainsi Bruno s’est rendu compte que son père décédé avait souscrit à un abonnement pour une chaîne de télé privée à raison de 65 euros par mois. Il a demandé une résiliation, en vain. « Mon père est mort en février et je reçois environ 7 mails me disant qu’il est abonné, ne veut pas payer et qu’ils vont le traîner en justice. Du coup mon père est toujours abonné, mort certes, mais abonné ! »

Une mésaventure similaire est arrivée en 2010 à Juliette. Elle poursuit :

Au décès de mon papa, je me charge de résilier l’abonnement électricité de sa maison, vide depuis longtemps. Cela a duré plus d’un an ! J’ai téléphoné une fois par semaine, afin de résilier un abonnement tout simple. Je n’ai jamais eu le même interlocuteur. J’ai dû, à chaque fois, raconter l’histoire, et, de ce fait, revivre la douleur du deuil. C’était assez difficile à supporter. Au bout d’un an, un jour, nous recevons 4 courriers. Signés de la même personne, le même jour. Deux de ces courriers nous informaient que nous devions de l’argent (deux sommes différentes), et deux courriers nous remboursaient (deux sommes différentes également). Nous avons laissé tomber, écœurés.

Un problème de boîtier

Dès qu’il faut résilier un abonnement auprès d’un fournisseur d’Internet, les boîtiers entrent dans la danse et c’est tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour Christophe, il a fallu « retourner le matériel à [ses] frais sinon c’est 150 euros de pénalités, à savoir les boîtiers avec leurs boîtes originales. Seulement au moment de l’installation le technicien n’avait pas laissé la moindre boîte… » Sans compter une surfacturation puis un remboursement de la mauvaise somme. « Ça fait déjà un mois, pleins d’échanges et c’est galère », conclut-il.

Jimmy présente la particularité de posséder deux appartements à la même adresse avec un abonnement pour chaque logement chez le même opérateur. Mais cette subtilité va tout simplement mener à une situation ubuesque.

Quand nous sommes passés à la fibre pour les deux lignes, l’opérateur a « inversé » informatiquement les deux lignes (allez savoir pourquoi). Lorsque j’ai demandé la résiliation pour l’appartement n° 2, évidemment ils ont coupé le n° 1. Pas grave, j’échange les deux fils. Sauf que le matériel renvoyé n’a pas le bon numéro forcément. Je dois donc renvoyer l’équipement qui va avec la bonne ligne qui actuellement fonctionne. Mais eux par contre ne veulent pas me renvoyer l’autre, envoyé « par erreur »… Donc je n’ai plus d’équipement et les opérateurs à l’autre bout du fil ne comprennent rien forcément. Au final, il a fallu que j’achète un lecteur sur Leboncoin.

La menace d’huissiers

Face à l’extrême complexité d’une résiliation, certains choisissent tout simplement de ne plus payer, mais s’exposent aux courriers d’huissiers mandatés par l’entreprise d’abonnements. Comme Anne-Claire qui a tenté en vain de résilier son abonnement téléphonique, en raison d’un « problème technique ». Alors « j’ai fait opposition au prélèvement auprès de ma banque, et là je suis menacée de résiliation, explique-t-elle. Je croyais mes soucis terminés, mais non ! En plus de recevoir toutes les semaines des courriers d’huissiers pour régler le montant non payé, tous les appels provenant du réseau de l’opérateur sont bloqués […]. Au total, dix-huit mois de galère… »

Bertrand, dans les Yvelines, a souscrit pour son domicile un abonnement ADSL qui n’a jamais fonctionné. « Je les contacte au bout de quelques jours pour ne pas payer un service qui n’est pas fourni, témoigne-t-il. Et là, à ma grande surprise impossible de résilier le contrat avant 6 mois. Je suis engagé à payer, quel que soit le service rendu. Menace d’huissier sur mes comptes, etc. » Face à cela, Bertrand a hissé drapeau blanc et payé pendant six mois un service inexistant. Et quand il a changé d’opérateur, tout fonctionnait parfaitement…