Gabriel Attal a fait le point lundi sur la nouvelle interdiction de la rentrée : l’abaya, une longue robe traditionnelle couvrante portée par certaines élèves musulmanes. Le ministre de l’Education nationale a indiqué lundi que 513 établissements étaient « potentiellement concernés » par la question de l’abaya pour la rentrée scolaire, sur 59.650 écoles. « On a beaucoup travaillé avec les équipes de l’Education nationale, aussi avec le ministère de l’Intérieur sur ce sujet-là, pour identifier les établissements dans lesquels on sait qu’a priori cette situation va se présenter », a commenté le ministre sur RTL.

« Il y a un peu plus de 2.000 personnels qui sont formés sur ces questions qu’on a positionnés dans les établissements pour lesquels on sait que ce sujet va se manifester », a-t-il encore précisé, citant « des inspecteurs d’académies, des personnels laïcité et valeurs de la République des rectorats ». Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé un message aux forces de l’ordre pour souligner « le caractère sensible que revêt cette rentrée » sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire.

Une réflexion sur l’uniforme à l’école

Interrogé sur l’idée d’une interdiction des signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires, le ministre de l’Education a indiqué qu’il n’y était pas favorable, évoquant « la distinction sur ce qui se passe dans l’école et ce qui se passe en dehors de l’école ». Gabriel Attal a par ailleurs indiqué qu’il « annoncerait à l’automne » les « modalités d’expérimentation » sur l’uniforme à l’école, qu’il souhaite mettre en place.

« Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l’école. Mais en tout cas, je pense qu’elle mérite d’être testée », a-t-il souligné. Ce lundi, environ 12 millions d’élèves effectuent leur rentrée scolaire.