Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Quelque 6,4 millions d’écoliers, 3,4 millions de collégiens et 2,2 millions de lycéens tournent ce lundi la page des vacances. Ils font en effet leur retour à l’école lors d’une rentrée 2023 où les pénuries d’enseignants, malgré la promesse de l’exécutif d’un professeur devant chaque classe, sont éclipsées médiatiquement par l’interdiction de l’abaya. Gabriel Attal fait lui sa première rentrée dans le costume de ministre de l’Education nationale. Pour l’occasion, il se rendra avec la Première ministre Elisabeth Borne en Ille-et-Vilaine à l’école Amandine-Mallet à Saint-Germain-sur-Ille et au lycée général et technologique Simone-Veil de Liffré. Le ministre pourra notamment en profiter pour discuter avec les professeurs du pacte, ce tout nouveau dispositif qui consiste pour tout enseignant volontaire à s’engager à effectuer de nouvelles missions, en échange d’une rémunération supplémentaire.

Le rappeur MHD va devoir s’expliquer à partir de ce lundi devant la justice. De son vrai nom Mohamed Sylla, il comparait avec huit autres accusés jusqu’au 22 septembre devant la cour d’assises de Paris, pour le meurtre de Loïc Kamtchouang, un jeune homme de 23 ans, lors d’une rixe entre deux bandes rivales de l’est parisien, en juillet 2018. L’affaire a nettement freiné la carrière de celui qui a été surnommé par la presse le Petit prince de l’afro-trap, qui nie les faits reprochés. Le rappeur, aujourd’hui âgé de 28 ans, encourt trente ans de réclusion.

En ce jour marquant la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a décidé de s’adresser aux jeunes. Pour cela, le chef de l’Etat va être interrogé ce lundi par le journaliste et youtubeur Hugo Travers, a annoncé dimanche l’animateur de la chaîne « HugoDécrypte ». Cette interview consacrée à « l’avenir des jeunes » est programmée à 18 heures en direct sur YouTube et TikTok. Hugo Travers se donne un peu plus d’une heure pour obtenir du président « des réponses sur les sujets qui font le quotidien des jeunes en France ».