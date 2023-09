Vous avez bien profité du soleil en cette veille de rentrée des classes ? Vous avez eu bien raison ! De notre côté, on a soigné notre teint albâtre en sélectionnant les cinq infos du week-end. Bonne lecture.

1. Un piéton tué à Paris lors d’un refus d’obtempérer

Dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, un piéton est décédé, après avoir été mortellement fauché par un conducteur qui fuyait la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier à Pantin (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris dimanche de source policière. L’accident s’est produit vers 3h30 au niveau du boulevard Macdonald, dans le 19e arrondissement. Le chauffard a pris la fuite et a été interpellé aux alentours de 15 heures.

L’info en plus : C’est quoi un « homicide routier » ?

2. « Je gagne autour du SMIC alors que je suis devant des élèves et que j’ai un bac +5 »

Les professeurs contractuels, recrutés hors concours de l’Education nationale, sont de plus en plus nombreux devant les élèves du premier degré (maternelle et élémentaire) en Gironde, alors que la rentrée des classes est ce lundi. Si certains sont contents de pouvoir exercer un métier qui les attire, ils fustigent tous la précarité des contrats et les salaires très bas. La suite de notre reportage à lire ici.

L’info en plus : Les recettes des enseignants pour durer dans le métier… « Je ne refais jamais la même chose »

3. Un nouvel épisode de fortes chaleurs « durables » attendu cette semaine

Dès ce lundi, le mercure va monter dans le Sud-Ouest, avec 37°C attendus à Bordeaux et à Angoulême, ou encore 39 °C à Périgueux. Pour toutes les prévisions, cliquez ici.

L’info en plus : « Avec le réchauffement climatique, il faudra s’habituer » à passer de la canicule à la neige

4. Une Braderie de Lille record ?

La grande Braderie de Lille, version 2023, qui a lieu ce week-end, semble une bonne cuvée. Difficile d’être catégorique car arpenter les 80 kilomètres d’étals à la vitesse d’une tortue est un défi difficile à relever en si peu de temps. Il reste quelques critères que 20 Minutes a tenté d’analyser.

L’info en plus : Un record a bel et bien été battu à Lille, celui de la plus longue chenille

5. La polémique Chalureau avant le début de la Coupe du monde de rugby

Convoqué avec le XV de France pour la Coupe du monde qui démarre vendredi, le Montpelliérain Bastien Chalureau avait été condamné en 2020 pour des faits de violence à caractère raciste avant de faire appel. Bien que présumé innocent, la sélection du deuxième ligne crispe dans les rangs des amateurs de rugby mais aussi sur les bancs de l’Assemblée nationale.

L’info en plus : Pourquoi les All Blacks rendent-ils hommage à leurs aïeuls dans la Somme ?