Il y a des signes qui ne trompent pas. La grande Braderie de Lille, version 2023, qui a lieu ce week-end, semble une bonne cuvée. Difficile d’être catégorique car arpenter les 80 kilomètres d’étals à la vitesse d’une tortue est un défi difficile à relever en si peu de temps. Et demander leur avis aux quelque 2 millions de visiteurs revendiqués par la ville l’est tout autant. Alors, il reste quelques critères que 20 Minutes a tenté d’analyser.

Fort engouement médiatique

Il y a tout d’abord eu le clip parodique « Laissez moi brader », diffusé, il y a deux semaines, par la ville de Lille et qui a largement dépassé le million de vues sur les réseaux sociaux. « On veut une braderie festive », avait insisté Baptiste Monnot, le responsable de la communication de la mairie. Et la chenille est venue tout renverser sur son passage. Les huissiers ont homologué la participation de 4.623 personnes, les mains sur les épaules et les deux pieds en canard, attestant d’une ambiance particulièrement conviviale.

La batucada Gang'Ouf était venue du Beaujolais pour mettre l'ambiance. - G.Durand

Un sentiment confirmé par Julie, meneuse d’une batucada, baptisée Gang’Ouf et venue tout droit du Beaujolais. « On est déjà venu il y a onze ans et l’an dernier, c’est la plus sympa, cette année », assure-t-elle. La troupe et ses 25 musiciens ont décidé de venir mettre l’ambiance, un peu partout dans les rues, au son des percussions. « Lille, c’est notre destination la plus lointaine, souligne Guylain, le vice-président de Gang’Ouf. Réellement, il y a ici des valeurs de bienveillance et de détente. »

Bradeux et visiteurs visiblement contents

A l’écart d’une rue très fréquentée, dans le Vieux-Lille, Mélina vend essentiellement des vêtements pour bébé et jeune enfant. « Je n’aurais pas cru vendre autant samedi », avoue la jeune femme à 20 Minutes. Loin de la foule, son stand intéresse les jeunes mamans qui peuvent négocier au calme. « Il y a beaucoup de tourisme et je crois que les gens ont vraiment envie de ressortir comme avant », note-t-elle.

Ludo et Paulo, deux amis de la métropole lilloise, admettent aussi qu’il y a une bonne ambiance et du monde. Même si le dimanche est généralement plus calme. « Ce matin, vers 10 heures, c’était blindé dans les transports en commun, note Paulo. Trois ou stations avant d’arriver en centre-ville, on ne pouvait plus entrer dans le tram. Il y avait une mamie avec sa canne, elle m’a fait de la peine. » « Et autour de la gare, les distributeurs de billets étaient vides », poursuit Ludo. Un indice de plus.

Foule et moules : une bonne affaire pour les commerçants

Un commerçant content, c’est un signe qui ne trompe pas. Le café-brasserie Oh Gourmand’in, près de la Grand-place, a osé la formule « moules à volonté ». Et Christophe, le cogérant, est plus que satisfait. « En 36 ans de braderie, je n’ai jamais eu autant de monde, raconte-t-il. Le samedi, entre 11h30 et 2 heures du matin, on n’a connu aucune coupure, ce qui est inhabituel pour nous. » Une bonne braderie, c’est entre 5 % et 10 % du chiffre d’affaires d’une année, reconnaît généralement le monde du commerce lillois.

Le tas de coquilles de moules qui ne cesse de grandir durant la braderie de Lille, en 2023. - G.Durand

Le tas de coquilles de moules de la place Rihour, véritable baromètre de la braderie, affichait ainsi une hauteur respectable en début d’après-midi, ce dimanche. Signe que la consommation semble au rendez-vous. Pour connaître le poids exact de coquilles récoltées pour être recyclées, il faut attendre la fermeture des restaurants vers 1 heure du matin.

Le soleil a fait son show

Après les pluies considérables de vendredi et le temps maussade de samedi matin, le soleil a fait son apparition sur Lille, offrant une température idéale (25°C, ressenti 28°C) pour se promener. Seul inconvénient, quand on sort du métro, les effluves de moules vous grattent directement les muqueuses, même de bon matin. Au moins, vous saviez que vous êtes au cœur de l’événement.

Une braderie de Lille 2023 sous le soleil. - G.Durand

Car une braderie sous la pluie n’a pas du tout le même charme. Tout le monde se souvient de l’édition 2011 lorsqu’une violente tempête s’était abattue sur Lille le samedi après-midi, contre toute attente sauf de Météo-France. Ciel bleu qui vire au noir en quelques minutes, tous les brocanteurs avaient dû replier dare-dare leurs étals. Et le dimanche avait été morose.

Le « rien à signaler » de la préfecture

Dimanche en fin d'après-midi, aucun fait marquant n’était à signaler au niveau de la préfecture, si ce n’est près de 500 personnes, dont au moins cinq dans un état grave, prises en charge par les secours, notamment dans la nuit de samedi à dimanche et pour cause d’alcoolisation.

Seul accident majeur à déplorer : la chute d’une étudiante de 19 ans d’une tour d’aération d’une dizaine de mètres, vers 1h30, dans la nuit de samedi à dimanche, selon La Voix du Nord. La victime est grièvement blessée aux jambes. En 2019, un accident similaire impliquant un jeune homme et une jeune femme avait eu lieu au même endroit.